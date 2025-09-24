Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине вредит России, заявил Вэнс - РИА Новости, 24.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 24.09.2025
Конфликт на Украине вредит России, заявил Вэнс
Конфликт на Украине вредит России, заявил Вэнс - РИА Новости, 24.09.2025
Конфликт на Украине вредит России, заявил Вэнс
Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине вредит России, Америке и Украине, США хотят прекратить убийства, заявил американский вице-президент РИА Новости, 24.09.2025
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине вредит России, Америке и Украине, США хотят прекратить убийства, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Президент (США Дональд Трамп - ред.) уверен в том, что этот конфликт вредит России. Я все время говорю это. Президент все время говорит это. Этот конфликт вредит России. Он вредит Украине. Он вредит Америке. Мы хотим прекратить убийства. Это остается позицией президента", - сказал Вэнс в ходе выступления, которое транслировал Белый дом.
Новости
сша, украина, россия, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Дональд Трамп
Конфликт на Украине вредит России, заявил Вэнс

Вэнс: конфликт на Украине вредит России, США и Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Lauren Leigh Bacho
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине вредит России, Америке и Украине, США хотят прекратить убийства, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) уверен в том, что этот конфликт вредит России. Я все время говорю это. Президент все время говорит это. Этот конфликт вредит России. Он вредит Украине. Он вредит Америке. Мы хотим прекратить убийства. Это остается позицией президента", - сказал Вэнс в ходе выступления, которое транслировал Белый дом.
Президент США Дональд Трамп
В Кремле ответили Трампу, сравнившему украинский конфликт с дракой детей
6 июня, 13:06
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
