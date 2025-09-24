https://ria.ru/20250924/konflikt-2044150147.html

Конфликт на Украине вредит России, заявил Вэнс

Конфликт на Украине вредит России, заявил Вэнс

2025-09-24

ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине вредит России, Америке и Украине, США хотят прекратить убийства, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Президент (США Дональд Трамп - ред.) уверен в том, что этот конфликт вредит России. Я все время говорю это. Президент все время говорит это. Этот конфликт вредит России. Он вредит Украине. Он вредит Америке. Мы хотим прекратить убийства. Это остается позицией президента", - сказал Вэнс в ходе выступления, которое транслировал Белый дом.

