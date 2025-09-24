Рейтинг@Mail.ru
Более 1100 км ветхих сетей заменили на Кубани за 10 лет, заявил Кондратьев
Краснодарский край
 
18:08 24.09.2025
Более 1100 км ветхих сетей заменили на Кубани за 10 лет, заявил Кондратьев
КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Более 1100 км ветхих сетей заменили на Кубани за последние 10 лет, сообщил на краевом совещании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона. Как сообщается, в совещании по подготовке коммунальной инфраструктуры региона к предстоящему отопительному сезону в том числе приняли участие вице-губернатор Евгений Пергун, врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Важный момент при подготовке к отопительному сезону – обновление тепловых сетей. За последние 10 лет в регионе уже заменили более 1100 километров таких коммуникаций. Все это напрямую влияет на надежность, снижает аварийность, а главное – обеспечивает жителям бесперебойное и качественное теплоснабжение в зимний период. Поэтому муниципалитеты должны продолжать обновлять не менее пяти процентов сетей ежегодно", - сказал на совещании Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. Как доложил вице-губернатор Евгений Пергун, в 2024 году в муниципалитетах заменили порядка 100 километров, в 2025 – работы уже выполнили на 120 из 130 километров ветхих тепловых сетей. По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, в этом году также модернизируют около 50 котельных, из них более 40 – за счет инвесторов. Еще 11 объектов построят по краевой госпрограмме "Развитие топливно-энергетического комплекса", сообщает пресс-служба краевой администрации. "По программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры" из федерального и краевого бюджетов более 700 миллионов рублей направили на капремонт и реконструкцию старых теплосетей в девяти муниципалитетах. Всего обновим 27 объектов. Основную часть работ уже выполнили, остальные завершим до начала октября", – сообщил Шапошник, его цитирует пресс-служба.
краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
© iStock.com / MartinPrescottДевушка проверяет температуру в квартире
Девушка проверяет температуру в квартире. Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Более 1100 км ветхих сетей заменили на Кубани за последние 10 лет, сообщил на краевом совещании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.
Как сообщается, в совещании по подготовке коммунальной инфраструктуры региона к предстоящему отопительному сезону в том числе приняли участие вице-губернатор Евгений Пергун, врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
"Важный момент при подготовке к отопительному сезону – обновление тепловых сетей. За последние 10 лет в регионе уже заменили более 1100 километров таких коммуникаций. Все это напрямую влияет на надежность, снижает аварийность, а главное – обеспечивает жителям бесперебойное и качественное теплоснабжение в зимний период. Поэтому муниципалитеты должны продолжать обновлять не менее пяти процентов сетей ежегодно", - сказал на совещании Кондратьев, его слова приводит пресс-служба.
Как доложил вице-губернатор Евгений Пергун, в 2024 году в муниципалитетах заменили порядка 100 километров, в 2025 – работы уже выполнили на 120 из 130 километров ветхих тепловых сетей.
По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, в этом году также модернизируют около 50 котельных, из них более 40 – за счет инвесторов. Еще 11 объектов построят по краевой госпрограмме "Развитие топливно-энергетического комплекса", сообщает пресс-служба краевой администрации.
"По программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры" из федерального и краевого бюджетов более 700 миллионов рублей направили на капремонт и реконструкцию старых теплосетей в девяти муниципалитетах. Всего обновим 27 объектов. Основную часть работ уже выполнили, остальные завершим до начала октября", – сообщил Шапошник, его цитирует пресс-служба.
Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
