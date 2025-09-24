Рейтинг@Mail.ru
Российские военные завершают освобождение Кировска в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 24.09.2025 (обновлено: 13:08 24.09.2025)
Российские военные завершают освобождение Кировска в ДНР
Российские военные завершают освобождение Кировска в ДНР
Российская группировка "Запад" завершает освобождение Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
кировск
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" завершает освобождение Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины", - говорится в сводке российского ведомства.
2025
донецкая народная республика, россия, безопасность, кировск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Кировск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные завершают освобождение Кировска в ДНР

ВС России завершают освобождение населенного пункта Кировск в ДНР

Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" завершает освобождение Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
"Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины", - говорится в сводке российского ведомства.
Специальная военная операция на Украине
 
 
