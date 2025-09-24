https://ria.ru/20250924/kirovsk-2043992613.html
Российские военные завершают освобождение Кировска в ДНР
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" завершает освобождение Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины", - говорится в сводке российского ведомства.
