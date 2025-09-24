https://ria.ru/20250924/kirienko-2044161891.html

Кириенко призвал не ослаблять внимания к защите детей в цифровой среде

Кириенко призвал не ослаблять внимания к защите детей в цифровой среде - РИА Новости, 24.09.2025

Кириенко призвал не ослаблять внимания к защите детей в цифровой среде

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил компании за создание альянса по защите детей в цифровой среде и призвал не... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T17:51:00+03:00

2025-09-24T17:51:00+03:00

2025-09-24T23:54:00+03:00

россия

сергей кириенко

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_ebc71f4dbb9493a32f74be0831494ad0.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил компании за создание альянса по защите детей в цифровой среде и призвал не ослаблять внимание к этой сфере. "Отдельные слова благодарности сказал бы компаниям, которые помимо работы в РИФе, в РАЭКе, еще и создали альянс по защите детей в цифровой среде. Огромное спасибо за эту работу и очень просил бы внимание здесь не ослаблять, потому что, конечно, самыми уязвимыми с точки зрения мошенничества и агрессии в цифровой среде оказываются пожилое население, дети и молодежь. Дети особенно, конечно", - сказал Кириенко в ходе пленарной сессии на РИФ-2025. Он отметил, что при создании цифровых систем необходимо изначально предусматривать меры безопасности, однако полностью ограничить интернет невозможно, поэтому особое значение приобретает повышение цифровой грамотности. "Если хотите какой-то иммунитет формировать, понимание того, что не все на пространстве интернета, как и вообще не все, с чем ты сталкиваешься в жизни, может быть безопасно, и не все может вызывать безусловное доверие, то нам надо готовить к этому и ребят подросткового возраста для того, чтобы потом это больно не било по ним в жизни", - добавил Кириенко. Ранее сообщалось, что "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком" подписали хартию о создании Альянса по защите детей в цифровой среде.

https://ria.ru/20250813/mizulina-2035002545.html

https://ria.ru/20250820/bilayn-2036137020.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей кириенко, общество