Рейтинг@Mail.ru
Кириенко призвал не ослаблять внимания к защите детей в цифровой среде - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 24.09.2025 (обновлено: 23:54 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/kirienko-2044161891.html
Кириенко призвал не ослаблять внимания к защите детей в цифровой среде
Кириенко призвал не ослаблять внимания к защите детей в цифровой среде - РИА Новости, 24.09.2025
Кириенко призвал не ослаблять внимания к защите детей в цифровой среде
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил компании за создание альянса по защите детей в цифровой среде и призвал не... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T17:51:00+03:00
2025-09-24T23:54:00+03:00
россия
сергей кириенко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_ebc71f4dbb9493a32f74be0831494ad0.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил компании за создание альянса по защите детей в цифровой среде и призвал не ослаблять внимание к этой сфере. "Отдельные слова благодарности сказал бы компаниям, которые помимо работы в РИФе, в РАЭКе, еще и создали альянс по защите детей в цифровой среде. Огромное спасибо за эту работу и очень просил бы внимание здесь не ослаблять, потому что, конечно, самыми уязвимыми с точки зрения мошенничества и агрессии в цифровой среде оказываются пожилое население, дети и молодежь. Дети особенно, конечно", - сказал Кириенко в ходе пленарной сессии на РИФ-2025. Он отметил, что при создании цифровых систем необходимо изначально предусматривать меры безопасности, однако полностью ограничить интернет невозможно, поэтому особое значение приобретает повышение цифровой грамотности. "Если хотите какой-то иммунитет формировать, понимание того, что не все на пространстве интернета, как и вообще не все, с чем ты сталкиваешься в жизни, может быть безопасно, и не все может вызывать безусловное доверие, то нам надо готовить к этому и ребят подросткового возраста для того, чтобы потом это больно не било по ним в жизни", - добавил Кириенко. Ранее сообщалось, что "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком" подписали хартию о создании Альянса по защите детей в цифровой среде.
https://ria.ru/20250813/mizulina-2035002545.html
https://ria.ru/20250820/bilayn-2036137020.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_297:0:2000:1277_1920x0_80_0_0_7a618829211f6c6251be0d6063c83bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кириенко, общество
Россия, Сергей Кириенко, Общество
Кириенко призвал не ослаблять внимания к защите детей в цифровой среде

Кириенко поблагодарил компании за защиту детей в цифровой среде

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил компании за создание альянса по защите детей в цифровой среде и призвал не ослаблять внимание к этой сфере.
"Отдельные слова благодарности сказал бы компаниям, которые помимо работы в РИФе, в РАЭКе, еще и создали альянс по защите детей в цифровой среде. Огромное спасибо за эту работу и очень просил бы внимание здесь не ослаблять, потому что, конечно, самыми уязвимыми с точки зрения мошенничества и агрессии в цифровой среде оказываются пожилое население, дети и молодежь. Дети особенно, конечно", - сказал Кириенко в ходе пленарной сессии на РИФ-2025.
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Мизулина рассказала о киберугрозах для детей в интернете
13 августа, 13:40
Он отметил, что при создании цифровых систем необходимо изначально предусматривать меры безопасности, однако полностью ограничить интернет невозможно, поэтому особое значение приобретает повышение цифровой грамотности.
«
"Если хотите какой-то иммунитет формировать, понимание того, что не все на пространстве интернета, как и вообще не все, с чем ты сталкиваешься в жизни, может быть безопасно, и не все может вызывать безусловное доверие, то нам надо готовить к этому и ребят подросткового возраста для того, чтобы потом это больно не било по ним в жизни", - добавил Кириенко.
Ранее сообщалось, что "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком" подписали хартию о создании Альянса по защите детей в цифровой среде.
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Раздел по кибербезопасности появился на детской платформе "Билайн"
20 августа, 12:00
 
РоссияСергей КириенкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала