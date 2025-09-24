https://ria.ru/20250924/kirienko-2044116790.html
Кириенко: стран с цифровым суверенитетом меньше, чем стран ядерного клуба
в мире
россия
америка
китай
сергей кириенко
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Стран, которые обладают полнотой цифрового суверенитета, значительно меньше, чем стран ядерного клуба, обладающих разрушительным атомным оружием, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Мы задумались о том, что стран, которые обладают всей полнотой такого цифрового суверенитета, в мире значительно меньше, чем, например, стран ядерного клуба, обладающих разрушительным атомным оружием. Это много о чем говорит. Так вот, если по гамбургскому счету, то полностью всем спектром этого цифрового суверенитета обладают в мире всего три страны. Это Америка, это Китай и, не так давно, это Россия", - сказал Кириенко в ходе пленарной сессии на РИФ-2025. По его словам, даже у таких развитых в цифровой среде стран, как Южная Корея, только отчасти существует цифровой суверенитет и независимость. Кириенко отметил, что в условиях санкционных ограничений, "это принципиально важная история". "Суверенитет - это не только способность защитить свою территорию, не только оборонный суверенитет, не только независимость экономики, экономический суверенитет, есть еще большая, все время увеличивающаяся сфера информационного суверенитета, цифрового суверенитета. Способность страны обеспечить себя всем необходимым набором решений", - добавил Кириенко.
россия
америка
китай
