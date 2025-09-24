https://ria.ru/20250924/kirienko-2044068515.html
Кириенко заявил об информационном давлении на российскую интернет-отрасль
Кириенко заявил об информационном давлении на российскую интернет-отрасль
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российской интернет-отрасли приходится выдерживать беспрецедентное санкционное и информационное давление, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Мы понимаем прекрасно, что российской интернет-отрасли… пришлось выдержать и приходится выдерживать достаточно беспрецедентное давление, и санкционное давление, и информационное давление. Такого количества пакетов санкций, которые пришлись на Россию, в том числе на российскую интернет-отрасль (не было - ред.), но мы их давно перестали считать. Вот где-то как за 30 тысяч санкций перевалило, так стало бессмысленно дальше считать", - сказал Кириенко в ходе пленарной сессии на РИФ-2025. Он также отметил, что, несмотря на это, весь набор ограничений, санкций, давления привел "не к сворачиванию, коллапсу" или замедлению российского интернет-сообщества, а наоборот, стал основанием для опережающего роста. "По данным РАЭКа, экономика российского сегмента сети интернет второй год растет более чем на 40%, очень достойные цифры. Это, конечно, во многом обеспечило и наличие мощных национальных платформ, и зрелые экосистемы цифровых решений, достаточно серьезная государственная поддержка, работа крупных российских игроков, которые давно инвестировали в платформенные решения, почувствовав заранее этот тренд и правильно его определив", - добавил Кириенко.
