https://ria.ru/20250924/kirienko-2044068515.html

Кириенко заявил об информационном давлении на российскую интернет-отрасль

Кириенко заявил об информационном давлении на российскую интернет-отрасль - РИА Новости, 24.09.2025

Кириенко заявил об информационном давлении на российскую интернет-отрасль

Российской интернет-отрасли приходится выдерживать беспрецедентное санкционное и информационное давление, заявил первый замруководителя администрации президента РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T16:25:00+03:00

2025-09-24T16:25:00+03:00

2025-09-24T23:48:00+03:00

россия

сергей кириенко

российская ассоциация электронных коммуникаций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_be76dd1f2a56c7b0ec5a1baa8dbbcaa3.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российской интернет-отрасли приходится выдерживать беспрецедентное санкционное и информационное давление, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Мы понимаем прекрасно, что российской интернет-отрасли… пришлось выдержать и приходится выдерживать достаточно беспрецедентное давление, и санкционное давление, и информационное давление. Такого количества пакетов санкций, которые пришлись на Россию, в том числе на российскую интернет-отрасль (не было - ред.), но мы их давно перестали считать. Вот где-то как за 30 тысяч санкций перевалило, так стало бессмысленно дальше считать", - сказал Кириенко в ходе пленарной сессии на РИФ-2025. Он также отметил, что, несмотря на это, весь набор ограничений, санкций, давления привел "не к сворачиванию, коллапсу" или замедлению российского интернет-сообщества, а наоборот, стал основанием для опережающего роста. "По данным РАЭКа, экономика российского сегмента сети интернет второй год растет более чем на 40%, очень достойные цифры. Это, конечно, во многом обеспечило и наличие мощных национальных платформ, и зрелые экосистемы цифровых решений, достаточно серьезная государственная поддержка, работа крупных российских игроков, которые давно инвестировали в платформенные решения, почувствовав заранее этот тренд и правильно его определив", - добавил Кириенко.

https://ria.ru/20250924/kiberataki-2044055283.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей кириенко, российская ассоциация электронных коммуникаций