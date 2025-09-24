https://ria.ru/20250924/kiev-2043952786.html
Европейцы будут главными донорами Киева, заявил Песков
Европейцы будут главными донорами Киева, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
Европейцы будут главными донорами Киева, заявил Песков
Европейцы будут главными донорами Киева, ему сейчас нужно их убедить в эффективности украинских войск, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:32:00+03:00
2025-09-24T11:32:00+03:00
2025-09-24T11:32:00+03:00
в мире
киев
дмитрий песков
украина
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Европейцы будут главными донорами Киева, ему сейчас нужно их убедить в эффективности украинских войск, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Им нужно убеждать европейцев, а европейцы главные сейчас будут доноры, по крайней мере так пытаются сделать американцы. Им нужно убедить своих главных доноров, что они могут эффективно воевать", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://ria.ru/20250923/tramp-2043795431.html
киев
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, дмитрий песков, украина, европа, евросоюз
В мире, Киев, Дмитрий Песков, Украина, Европа, Евросоюз
Европейцы будут главными донорами Киева, заявил Песков
Песков: Киеву нужно убедить Европу в эффективности украинских войск