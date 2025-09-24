https://ria.ru/20250924/kiev-2043952786.html

Европейцы будут главными донорами Киева, заявил Песков

2025-09-24T11:32:00+03:00

в мире

киев

дмитрий песков

украина

европа

евросоюз

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Европейцы будут главными донорами Киева, ему сейчас нужно их убедить в эффективности украинских войск, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Им нужно убеждать европейцев, а европейцы главные сейчас будут доноры, по крайней мере так пытаются сделать американцы. Им нужно убедить своих главных доноров, что они могут эффективно воевать", - сказал Песков в интервью радио РБК.

2025

Новости

