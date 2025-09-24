https://ria.ru/20250924/kiev-2043929821.html

Киев не ответил на предложение по рабочим группам, заявил Песков

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Киев по-прежнему не дал ответа на предложение по рабочим группам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Украинская сторона абсолютно на это не ответила, это все повисло в воздухе. Рабочие группы не созданы. Более того, никакого ответа не получено, никакого желания из Киева не проявлено", - сказал Песков в интервью радио РБК.

