Красноярские хирурги спасли легкое онкобольному с патологией
КРАСНОЯРСК, 24 сен - РИА Новости. Медики Красноярского краевого онкодиспансера провели редкую бронхопластическую операцию больному с патологией легкого и сохранили орган, сообщает пресс-служба минздрава региона. По ее данным, операцию провели 64-летнему пациенту с раком верхней доли правого легкого. С такой патологией в большинстве случаев полностью удаляют легкое. В краевом онкодиспансере следуют общемировой тенденции к органосохраняющим операциям, поэтому красноярские онкологи решили удалить только пораженную часть легкого. По данным минздрава, бронхопластическую хирургию выполняли в краевом онкодиспансере и раньше, "но этот случай стал уникальным из-за анатомических особенностей пациента". "Диаметр правого главного бронха пациента составлял три сантиметра, а диаметр нисходящих бронхов – полтора сантиметра. Для восстановления работы легкого нужно было вшить нисходящие бронхи в главный бронх, несмотря на разницу в диаметре. Таких операций в краевом онкодиспансере проходит не более четырех в год, а в России – около 70", – рассказал заведующий отделением торакальной онкологии Алексей Крат. На тринадцатые сутки после операции мужчину выписали в удовлетворительном состоянии с нормальным дыханием. В минздраве отмечают, что борьба с онкологическими заболеваниями – одно из основных направлений нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Благодаря финансированию, которое получает Красноярский край в рамках нацпроекта, в регионе созданы 20 центров амбулаторной онкопомощи, увеличилось количество телемедицинских консультаций, приобретается новое оборудование, у медиков есть возможность постоянно повышать квалификацию и внедрять передовые технологии.
