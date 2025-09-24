https://ria.ru/20250924/khabarovsk-2043937660.html
Уже более 68,5 тыс хабаровчан занялись профразвитием по нацпроекту
Уже более 68,5 тыс хабаровчан занялись профразвитием по нацпроекту - РИА Новости, 24.09.2025
Уже более 68,5 тыс хабаровчан занялись профразвитием по нацпроекту
Более 68,5 тысяч жителей Хабаровска вовлечены в мероприятия по профессиональному развитию, благодаря национальному проекту "Молодежь и дети", сообщает... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:49:00+03:00
2025-09-24T10:49:00+03:00
2025-09-24T10:49:00+03:00
хабаровский край
хабаровский край
сергей абрамов
хабаровск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938089042_0:165:3068:1892_1920x0_80_0_0_96dd42c375ed4df1b337e23869023dcf.jpg
ХАБАРОВСК, 24 сен - РИА Новости. Более 68,5 тысяч жителей Хабаровска вовлечены в мероприятия по профессиональному развитию, благодаря национальному проекту "Молодежь и дети", сообщает правительство Хабаровского края. С 2025 года на территории страны реализуется инициированный президентом России нацпроект "Молодёжь и дети", который направлен на достижение национальной цели – реализации потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально-ответственной личности. "Реализация в Хабаровском крае регионального проекта "Россия – страна возможностей" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" уже дала конкретные результаты: на 1 сентября в мероприятиях по профразвитию участвовало 68 592 человека, к концу года мы выйдем на целевой показатель в 109 274 человека", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по делам молодежи Амалии Шихалевой в Telegram-канале регионального правительства. Кроме того, параллельно в Хабаровском крае создается современная инфраструктура для молодежи: открыто 12 молодежных пространств общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, а до конца года появятся еще шесть новых объектов площадью 600 "квадратов". Отдельное внимание - развитию патриотического центра на площадке "Воронеж". Работы по созданию нового центра идут по плану, заверила Шихалева. Модульные здания смонтированы, идут работы по подведению сетей и оснащению. Рисков срыва сроков нет, все процедуры на стадии завершения. Центр будет предназначен в первую очередь для сборов муниципальных патриотических клубов, у которых есть высокий запрос на такую инфраструктуру. График заездов на следующий год уже формируется, сообщила председатель комитета. Первый зампред правительства края Сергей Абрамов поставил задачу перед комитетом по делам молодёжи в течение недели представить исчерпывающую стратегию по выполнению показателей нацпроекта "Молодежь и дети", особенно в части охвата молодёжи мероприятиями и развития инфраструктуры, уточняет правительство региона.
https://ria.ru/20250919/khabarovsk-2042967006.html
хабаровский край
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938089042_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_7d5d1680bb62f8cf9339301887e551d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, сергей абрамов, хабаровск
Хабаровский край, Хабаровский край, Сергей Абрамов, Хабаровск
Уже более 68,5 тыс хабаровчан занялись профразвитием по нацпроекту
Более 68,5 тысяч хабаровчан вовлечены в мероприятия по профразвитию
ХАБАРОВСК, 24 сен - РИА Новости. Более 68,5 тысяч жителей Хабаровска вовлечены в мероприятия по профессиональному развитию, благодаря национальному проекту "Молодежь и дети", сообщает правительство Хабаровского края.
С 2025 года на территории страны реализуется инициированный президентом России нацпроект "Молодёжь и дети", который направлен на достижение национальной цели – реализации потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально-ответственной личности.
"Реализация в Хабаровском крае регионального проекта "Россия – страна возможностей" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" уже дала конкретные результаты: на 1 сентября в мероприятиях по профразвитию участвовало 68 592 человека, к концу года мы выйдем на целевой показатель в 109 274 человека", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по делам молодежи Амалии Шихалевой в Telegram-канале регионального правительства.
Кроме того, параллельно в Хабаровском крае создается современная инфраструктура для молодежи: открыто 12 молодежных пространств общей площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, а до конца года появятся еще шесть новых объектов площадью 600 "квадратов".
Отдельное внимание - развитию патриотического центра на площадке "Воронеж". Работы по созданию нового центра идут по плану, заверила Шихалева. Модульные здания смонтированы, идут работы по подведению сетей и оснащению. Рисков срыва сроков нет, все процедуры на стадии завершения. Центр будет предназначен в первую очередь для сборов муниципальных патриотических клубов, у которых есть высокий запрос на такую инфраструктуру. График заездов на следующий год уже формируется, сообщила председатель комитета.
Первый зампред правительства края Сергей Абрамов поставил задачу перед комитетом по делам молодёжи в течение недели представить исчерпывающую стратегию по выполнению показателей нацпроекта "Молодежь и дети", особенно в части охвата молодёжи мероприятиями и развития инфраструктуры, уточняет правительство региона.