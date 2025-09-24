https://ria.ru/20250924/kazahstan-2044084144.html

Казахстан опроверг информацию о ввозе беспилотников в Россию

Казахстан опроверг информацию о ввозе беспилотников в Россию - РИА Новости, 24.09.2025

Казахстан опроверг информацию о ввозе беспилотников в Россию

Комитет государственных доходов Казахстана опроверг распространенную информацию о ввозе более 30 беспилотных летательных аппаратов из Казахстана в Россию,... РИА Новости, 24.09.2025

АЛМА-АТА, 24 сен - РИА Новости. Комитет государственных доходов Казахстана опроверг распространенную информацию о ввозе более 30 беспилотных летательных аппаратов из Казахстана в Россию, утверждается, что дроны были задержаны в июне при попытке их ввоза на территорию республики из РФ без необходимых документов. Двадцать второго сентября пресс-служба Федеральной таможенной службы России сообщила, что самарские таможенники задержали 34 беспилотных летательных аппарата в разобранном виде и один квадрокоптер DJI Mavic с пультом дистанционного управления. Беспилотники были обнаружены при проверке грузового автомобиля "Газель", направлявшегося в Башкортостан. Транспортное средство прибыло из Казахстана и было остановлено сотрудниками мобильной группы недалеко от автомобильного пункта пропуска "Сагарчин". "В ряде российских СМИ 22 сентября 2025 года опубликована информация о задержании российскими таможенными органами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при ввозе из республики Казахстан. По сообщению Комитета государственных доходов, данный факт изложен некорректно и не отражает реальной действительности. На самом деле указанные БПЛА задержаны еще 13 июня 2025 года на автомобильном пункте пропуска "Жайсан" сотрудниками пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана при попытке ввоза из Российской Федерации без необходимых документов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Утоняется, что в установленном порядке груз передали работникам органов государственных доходов для применения мер экспортного контроля. После этого был направлен запрос в уполномоченный орган, который подтвердил, что БПЛА относятся к специфическим товарам и подлежат разрешительному порядку ввоза. В связи с этим материалы были направлены в суд, который признал владельца груза виновным согласно Кодексу Казахстана об административных правонарушениях (КоАП) и наложил административный штраф. "После завершения всех предусмотренных процедур, груз возвращен владельцу с обязательством вывоза обратно в страну отправления. Пятнадцатого сентября 2025 года указанный товар выдворен в Российскую Федерацию, о чем сопредельная сторона соответствующим образом уведомлена согласно действующему двустороннему порядку", - заявили в комитете.

