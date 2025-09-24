https://ria.ru/20250924/kanal-2044113295.html

Президент Панамы сделал заявление о Панамском канале

Президент Панамы сделал заявление о Панамском канале - РИА Новости, 24.09.2025

Президент Панамы сделал заявление о Панамском канале

Панамский канал останется в ведении Панамы, заявил президент этой центральноамериканской страны Хосе Рауль Мулино с трибуны ГА ООН. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T18:27:00+03:00

2025-09-24T18:27:00+03:00

2025-09-24T18:27:00+03:00

в мире

панама

панамский канал

сша

дональд трамп

марко рубио

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102014/29/1020142984_0:111:2001:1236_1920x0_80_0_0_c7ca30594c5a785e9f717389e8ddb0b9.jpg

ООН, 24 сен - РИА Новости. Панамский канал останется в ведении Панамы, заявил президент этой центральноамериканской страны Хосе Рауль Мулино с трибуны ГА ООН. "Панамский канал - это глобальное достояние. Нейтральный, открытый миру и способствующий интегрированной международной торговле Панамский канал принадлежит и будет принадлежать Панаме", - сказал глава государства. Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20250728/kanal-2031864308.html

панама

панамский канал

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, панама, панамский канал, сша, дональд трамп, марко рубио, оон