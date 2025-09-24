Рейтинг@Mail.ru
18:27 24.09.2025
Президент Панамы сделал заявление о Панамском канале
Панамский канал останется в ведении Панамы, заявил президент этой центральноамериканской страны Хосе Рауль Мулино с трибуны ГА ООН. РИА Новости, 24.09.2025
в мире
панама
панамский канал
сша
дональд трамп
марко рубио
оон
ООН, 24 сен - РИА Новости. Панамский канал останется в ведении Панамы, заявил президент этой центральноамериканской страны Хосе Рауль Мулино с трибуны ГА ООН. "Панамский канал - это глобальное достояние. Нейтральный, открытый миру и способствующий интегрированной международной торговле Панамский канал принадлежит и будет принадлежать Панаме", - сказал глава государства. Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПанамский канал со стороны Тихого океана
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Панамский канал со стороны Тихого океана. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Панамский канал останется в ведении Панамы, заявил президент этой центральноамериканской страны Хосе Рауль Мулино с трибуны ГА ООН.
"Панамский канал - это глобальное достояние. Нейтральный, открытый миру и способствующий интегрированной международной торговле Панамский канал принадлежит и будет принадлежать Панаме", - сказал глава государства.
Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион.
После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
