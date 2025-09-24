https://ria.ru/20250924/kalendar-2044108754.html
Мишустин утвердил календарь выходных дней в 2026 году
Мишустин утвердил календарь выходных дней в 2026 году - РИА Новости, 24.09.2025
Мишустин утвердил календарь выходных дней в 2026 году
Михаил Мишустин утвердил постановление о праздничных и выходных в 2026 году. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T18:14:00+03:00
2025-09-24T18:14:00+03:00
2025-09-24T18:31:00+03:00
михаил мишустин
общество
россия
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Михаил Мишустин утвердил постановление о праздничных и выходных в 2026 году.Так как праздничные нерабочие дни 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, решено перенести их на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января. В итоге новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.По три дня подряд можно будет отдохнуть в следующие периоды: с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня. Кроме того, выходной день будет 4 ноября.Всего в следующем году будет 247 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе, а выходных и праздничных, в том числе сокращенных на час, — 118.
