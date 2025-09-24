Рейтинг@Mail.ru
18:14 24.09.2025 (обновлено: 18:31 24.09.2025)
Мишустин утвердил календарь выходных дней в 2026 году
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Михаил Мишустин утвердил постановление о праздничных и выходных в 2026 году.Так как праздничные нерабочие дни 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, решено перенести их на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января. В итоге новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.По три дня подряд можно будет отдохнуть в следующие периоды: с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня. Кроме того, выходной день будет 4 ноября.Всего в следующем году будет 247 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе, а выходных и праздничных, в том числе сокращенных на час, — 118.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Предновогодняя Москва
Предновогодняя Москва
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Предновогодняя Москва. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Михаил Мишустин утвердил постановление о праздничных и выходных в 2026 году.
Так как праздничные нерабочие дни 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, решено перенести их на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января. В итоге новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.
По три дня подряд можно будет отдохнуть в следующие периоды: с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня. Кроме того, выходной день будет 4 ноября.
Всего в следующем году будет 247 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе, а выходных и праздничных, в том числе сокращенных на час, — 118.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Вчера, 17:10
Инфографика
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 годуПосмотреть
 
