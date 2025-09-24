https://ria.ru/20250924/italija-2043888247.html

Италия продлила размещение системы ПВО в Эстонии

2025-09-24T03:53:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938075528_0:149:2048:1301_1920x0_80_0_0_8d523be13805a016fb6022c03c7f9e59.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Италия решила продлить размещение своей системы ПВО SAMP-T и самолета, оснащенного системой дальнего радиолокационного обнаружения, на территории Эстонии по меньшей мере до весны 2026 года, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на министерство обороны Италии. Как сообщает телерадиокомпания, первоначальный план подразумевал вывод системы ПВО осенью 2025 года вместе с первой ротацией итальянских военнослужащих, однако теперь ожидается, что выведена она будет только весной 2026 года. "Италия решила продлить присутствие системы SAMP-T и радиолокационного самолета CAEW", - приводит ERR слова министра обороны Италии Гуидо Крозетто. По информации телеканала, на территории Эстонии на текущий момент расквартированы около 500 итальянских военнослужащих. Утверждается, что решение по продлению размещения системы связано с якобы нарушением Россией воздушного пространства Эстонии. Эстония 19 сентября бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.

