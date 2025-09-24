https://ria.ru/20250924/iran-2044090256.html

Иран не стремится к получению ядерного оружия, заявил Пезешкиан

Иран не стремится к получению ядерного оружия, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 24.09.2025

Иран не стремится к получению ядерного оружия, заявил Пезешкиан

Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия, решение стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) инициировать... РИА Новости, 24.09.2025

ООН, 24 сен - РИА Новости. Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия, решение стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) инициировать восстановление международных санкций против Тегерана незаконно, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября."Иран никогда не стремился и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия", - заявил президент. Он напомнил, что в Иране существует религиозный запрет на оружие массового поражения.Пезешкиан также отметил, что "евротройка" при попытке США попыталась оказать давление на Иран и восстановить антииранские санкции, отмененные ядерной сделкой 2015 года."Этот незаконный шаг столкнулся с несогласием ряда членов Совета Безопасности (ООН)", - добавил глава иранского кабмина.Днем ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не нуждается в ядерном оружии, не видит необходимости в его использовании и не будет поддаваться давлению в своем праве на обогащение урана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Исламская Республика Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

Новости

