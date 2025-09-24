Рейтинг@Mail.ru
Иран не стремится к получению ядерного оружия, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 24.09.2025 (обновлено: 17:55 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/iran-2044090256.html
Иран не стремится к получению ядерного оружия, заявил Пезешкиан
Иран не стремится к получению ядерного оружия, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 24.09.2025
Иран не стремится к получению ядерного оружия, заявил Пезешкиан
Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия, решение стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) инициировать... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T17:26:00+03:00
2025-09-24T17:55:00+03:00
в мире
иран
великобритания
германия
оон
али хаменеи
тегеран (город)
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044083454_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_701d8c4aa5d4e61f9cc24273ca724349.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия, решение стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) инициировать восстановление международных санкций против Тегерана незаконно, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября."Иран никогда не стремился и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия", - заявил президент. Он напомнил, что в Иране существует религиозный запрет на оружие массового поражения.Пезешкиан также отметил, что "евротройка" при попытке США попыталась оказать давление на Иран и восстановить антииранские санкции, отмененные ядерной сделкой 2015 года."Этот незаконный шаг столкнулся с несогласием ряда членов Совета Безопасности (ООН)", - добавил глава иранского кабмина.Днем ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не нуждается в ядерном оружии, не видит необходимости в его использовании и не будет поддаваться давлению в своем праве на обогащение урана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Исламская Республика Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250828/sanktsii-2038159763.html
иран
великобритания
германия
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044083454_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_6942e568cf3e1baf07db0f604e8452e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, великобритания, германия, оон, али хаменеи, тегеран (город), масуд пезешкиан, сша, дональд трамп
В мире, Иран, Великобритания, Германия, ООН, Али Хаменеи, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, США, Дональд Трамп
Иран не стремится к получению ядерного оружия, заявил Пезешкиан

Пезкшкиан: Иран не стремится к созданию ядерного оружия

© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан выступает на Генассамблее ООН. 24 сентября 2025
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступает на Генассамблее ООН. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступает на Генассамблее ООН. 24 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 сен - РИА Новости. Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия, решение стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) инициировать восстановление международных санкций против Тегерана незаконно, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
"Иран никогда не стремился и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия", - заявил президент.
Он напомнил, что в Иране существует религиозный запрет на оружие массового поражения.
Пезешкиан также отметил, что "евротройка" при попытке США попыталась оказать давление на Иран и восстановить антииранские санкции, отмененные ядерной сделкой 2015 года.
"Этот незаконный шаг столкнулся с несогласием ряда членов Совета Безопасности (ООН)", - добавил глава иранского кабмина.
Днем ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не нуждается в ядерном оружии, не видит необходимости в его использовании и не будет поддаваться давлению в своем праве на обогащение урана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Исламская Республика Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В МИД Ирана высказались о решении "евротройки" восстановить санкции
28 августа, 18:15
 
В миреИранВеликобританияГерманияООНАли ХаменеиТегеран (город)Масуд ПезешкианСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала