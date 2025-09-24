Рейтинг@Mail.ru
МЭР допустило спад инвестиций в России в 2026 году
15:43 24.09.2025 (обновлено: 23:48 24.09.2025)
МЭР допустило спад инвестиций в России в 2026 году
Минэкономразвития сохранило прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ на 2025 год в 1,7%, допускает их снижение в 2026 году на 0,5% с учетом высокой базы
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития сохранило прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ на 2025 год в 1,7%, допускает их снижение в 2026 году на 0,5% с учетом высокой базы последних лет, но объем все равно будет "крайне большим", сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, ведомство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. Собеседник журналистов напомнил, что инвестиции в основной капитал в первом квартале выросли на 8,7% в годовом выражении, во втором рост замедлился до 1,5%. "Мы ожидаем, что по итогам 2025 года плюс сохранится, но при этом в 2026 году мы ожидаем некоторое снижение инвестиционной активности с учетом крайне высокой базы последних лет. Надо понимать, что все равно объем инвестиций будет в общем крайне большой, хотя и меньше, чем в этом году", - сказал представитель Минэкономразвития. По его словам, на динамику инвестиций повлияет как общее замедление экономики, так и сохраняющаяся достаточно жесткая денежно-кредитная политика. "При этом на 2027-2028 годы мы планируем некий отскок по инвестициям, в том числе вследствие нормализации ДКП и общего отскока экономики", - указал он. В 2027 и 2028 годах инвестиции, по прогнозу Минэкономразвития, вырастут на 3,8% и 3,3% соответственно.
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
МЭР допустило спад инвестиций в России в 2026 году

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития сохранило прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ на 2025 год в 1,7%, допускает их снижение в 2026 году на 0,5% с учетом высокой базы последних лет, но объем все равно будет "крайне большим", сообщил журналистам представитель министерства.
По его словам, ведомство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год.
Собеседник журналистов напомнил, что инвестиции в основной капитал в первом квартале выросли на 8,7% в годовом выражении, во втором рост замедлился до 1,5%.
"Мы ожидаем, что по итогам 2025 года плюс сохранится, но при этом в 2026 году мы ожидаем некоторое снижение инвестиционной активности с учетом крайне высокой базы последних лет. Надо понимать, что все равно объем инвестиций будет в общем крайне большой, хотя и меньше, чем в этом году", - сказал представитель Минэкономразвития.
По его словам, на динамику инвестиций повлияет как общее замедление экономики, так и сохраняющаяся достаточно жесткая денежно-кредитная политика.
"При этом на 2027-2028 годы мы планируем некий отскок по инвестициям, в том числе вследствие нормализации ДКП и общего отскока экономики", - указал он.
В 2027 и 2028 годах инвестиции, по прогнозу Минэкономразвития, вырастут на 3,8% и 3,3% соответственно.
