Путин и Трамп отстаивают интересы своих стран, заявил Песков

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отстаивают интересы своих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отстаивают интересы своих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Каждый отстаивает в первую очередь интересы своей страны", - сказал Песков в интервью радио РБК.

