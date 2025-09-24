https://ria.ru/20250924/interesy-2043932905.html
Путин и Трамп отстаивают интересы своих стран, заявил Песков
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отстаивают интересы своих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Каждый отстаивает в первую очередь интересы своей страны", - сказал Песков в интервью радио РБК.
