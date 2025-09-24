Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп отстаивают интересы своих стран, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
10:35 24.09.2025 (обновлено: 11:04 24.09.2025)
Путин и Трамп отстаивают интересы своих стран, заявил Песков
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отстаивают интересы своих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отстаивают интересы своих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Каждый отстаивает в первую очередь интересы своей страны", - сказал Песков в интервью радио РБК.
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отстаивают интересы своих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каждый отстаивает в первую очередь интересы своей страны", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп ответил на вопрос, доверяет ли Путину
Вчера, 20:42
 
Владимир Путин — президент РоссииРоссияДмитрий ПесковСШАДональд ТрампВ мире
 
 
