Мишустин рассказал о снижении инфляции
Мишустин рассказал о снижении инфляции - РИА Новости, 24.09.2025
Мишустин рассказал о снижении инфляции
Снижение годовой инфляции в следующем году планируется до 4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Снижение годовой инфляции в следующем году планируется до 4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Их основной целью является обеспечение снижения годовой инфляции к 4% в следующем году, закрепление ее на этом уровне в дальнейшем", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
