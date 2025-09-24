Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о снижении инфляции - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/inflyatsiya-2044049527.html
Мишустин рассказал о снижении инфляции
Мишустин рассказал о снижении инфляции - РИА Новости, 24.09.2025
Мишустин рассказал о снижении инфляции
Снижение годовой инфляции в следующем году планируется до 4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:41:00+03:00
2025-09-24T15:41:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918785420_0:444:2852:2048_1920x0_80_0_0_1298b5f55bc1aafb492b03e238f9e0b6.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Снижение годовой инфляции в следующем году планируется до 4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Их основной целью является обеспечение снижения годовой инфляции к 4% в следующем году, закрепление ее на этом уровне в дальнейшем", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
https://ria.ru/20241204/putin--1987349646.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918785420_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_588a0c54074502bc134458b2d136964e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о снижении инфляции

Мишустин: снижение годовой инфляции в следующем году планируется до 4%

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Снижение годовой инфляции в следующем году планируется до 4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Их основной целью является обеспечение снижения годовой инфляции к 4% в следующем году, закрепление ее на этом уровне в дальнейшем", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Путин рассказал, что необходимо для сдерживания инфляции
4 декабря 2024, 15:39
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала