Мишустин рассказал о снижении инфляции

Мишустин рассказал о снижении инфляции

2025-09-24T15:41:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Снижение годовой инфляции в следующем году планируется до 4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Их основной целью является обеспечение снижения годовой инфляции к 4% в следующем году, закрепление ее на этом уровне в дальнейшем", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

экономика, россия, михаил мишустин