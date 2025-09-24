Рейтинг@Mail.ru
СМИ: родственники Харрис готовили план на случай происшествий с Байденом - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/harris-2044066223.html
СМИ: родственники Харрис готовили план на случай происшествий с Байденом
СМИ: родственники Харрис готовили план на случай происшествий с Байденом - РИА Новости, 24.09.2025
СМИ: родственники Харрис готовили план на случай происшествий с Байденом
Ближний круг экс-вице-президента США Камалы Харрис, в частности, ее зять, бывший второй заместитель министра юстиции США Тони Уэст, подготовил план экстренных... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T16:17:00+03:00
2025-09-24T16:17:00+03:00
в мире
сша
камала харрис
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982604462_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_d95c2363611330e3fe17f1f8c0539bb5.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ближний круг экс-вице-президента США Камалы Харрис, в частности, ее зять, бывший второй заместитель министра юстиции США Тони Уэст, подготовил план экстренных действий на случай, если "что-то трагическое" случилось бы с бывшим лидером Штатов Джо Байденом, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на книгу Харрис "107 дней". По данным телеканала, ближайший круг Харрис подготовил "красную папку" на случай серьезных происшествий с Байденом. Телеканал добавляет со ссылкой на книгу Харрис, что Уэст начал готовить план за год до того, как политик объявил о выходе из президентской гонки в 2024 году. "За год до этого (предвыборной кампании - ред.) он (Уэст - ред.) начал так называемую "красную папку". Так как президенту было за 80, он предположил, что было бы небрежно с моей стороны быть неготовой в случае, если что-то случилось", - цитирует Fox News отрывок книги Харрис. Уэст составил список десятков мировых и политических лидеров, которым нужно было позвонить в первую очередь, уточняет телеканал со ссылкой на книгу Харрис. Постепенно "красная папка" увеличивалась. Экс-вице-президент подчеркивала в книге, что не хотела участвовать в обсуждениях "папки" и предоставила это своему зятю. Уэст позже встречался с членами ее команды. Телеканал напоминает, что когда Байден выбыл из президентской гонки в 2024 году, Уэст стал одним из членов "избранного комитета советников" Харрис. Комитет участвовал в принятии важнейших решений, таких как выбор кандидата на пост вице-президента Харрис и подготовка к дебатам. Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу Харрис. К этому привело провальное выступление на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, впоследствии одержавшим победу на выборах, при этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.
https://ria.ru/20250919/ssha-2043102516.html
https://ria.ru/20250908/kharris-2040356751.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982604462_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_ffe25b17441061e84cd6d71eb63688d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, камала харрис, джо байден
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден
СМИ: родственники Харрис готовили план на случай происшествий с Байденом

Fox News: родственники Харрис готовили план действий на случай ЧП с Байденом

© AP Photo / Jacquelyn MartinКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ближний круг экс-вице-президента США Камалы Харрис, в частности, ее зять, бывший второй заместитель министра юстиции США Тони Уэст, подготовил план экстренных действий на случай, если "что-то трагическое" случилось бы с бывшим лидером Штатов Джо Байденом, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на книгу Харрис "107 дней".
По данным телеканала, ближайший круг Харрис подготовил "красную папку" на случай серьезных происшествий с Байденом. Телеканал добавляет со ссылкой на книгу Харрис, что Уэст начал готовить план за год до того, как политик объявил о выходе из президентской гонки в 2024 году.
Джо Байден и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Guardian рассказала о тяжелых отношениях Байдена и Харрис
19 сентября, 23:02
"За год до этого (предвыборной кампании - ред.) он (Уэст - ред.) начал так называемую "красную папку". Так как президенту было за 80, он предположил, что было бы небрежно с моей стороны быть неготовой в случае, если что-то случилось", - цитирует Fox News отрывок книги Харрис.
Уэст составил список десятков мировых и политических лидеров, которым нужно было позвонить в первую очередь, уточняет телеканал со ссылкой на книгу Харрис. Постепенно "красная папка" увеличивалась. Экс-вице-президент подчеркивала в книге, что не хотела участвовать в обсуждениях "папки" и предоставила это своему зятю. Уэст позже встречался с членами ее команды.
Телеканал напоминает, что когда Байден выбыл из президентской гонки в 2024 году, Уэст стал одним из членов "избранного комитета советников" Харрис. Комитет участвовал в принятии важнейших решений, таких как выбор кандидата на пост вице-президента Харрис и подготовка к дебатам.
Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу Харрис. К этому привело провальное выступление на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, впоследствии одержавшим победу на выборах, при этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
LAT узнала, почему полиция Лос-Анджелеса прекратила охранять Харрис
8 сентября, 09:22
 
В миреСШАКамала ХаррисДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала