СМИ: родственники Харрис готовили план на случай происшествий с Байденом

Fox News: родственники Харрис готовили план действий на случай ЧП с Байденом
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ближний круг экс-вице-президента США Камалы Харрис, в частности, ее зять, бывший второй заместитель министра юстиции США Тони Уэст, подготовил план экстренных действий на случай, если "что-то трагическое" случилось бы с бывшим лидером Штатов Джо Байденом, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на книгу Харрис "107 дней".
"За год до этого (предвыборной кампании - ред.) он (Уэст - ред.) начал так называемую "красную папку". Так как президенту было за 80, он предположил, что было бы небрежно с моей стороны быть неготовой в случае, если что-то случилось", - цитирует Fox News отрывок книги Харрис.
Уэст составил список десятков мировых и политических лидеров, которым нужно было позвонить в первую очередь, уточняет телеканал со ссылкой на книгу Харрис. Постепенно "красная папка" увеличивалась. Экс-вице-президент подчеркивала в книге, что не хотела участвовать в обсуждениях "папки" и предоставила это своему зятю. Уэст позже встречался с членами ее команды.
Телеканал напоминает, что когда Байден выбыл из президентской гонки в 2024 году, Уэст стал одним из членов "избранного комитета советников" Харрис. Комитет участвовал в принятии важнейших решений, таких как выбор кандидата на пост вице-президента Харрис и подготовка к дебатам.
Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу Харрис. К этому привело провальное выступление на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, впоследствии одержавшим победу на выборах, при этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.
