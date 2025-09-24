https://ria.ru/20250924/harris-2044066223.html

СМИ: родственники Харрис готовили план на случай происшествий с Байденом

СМИ: родственники Харрис готовили план на случай происшествий с Байденом - РИА Новости, 24.09.2025

СМИ: родственники Харрис готовили план на случай происшествий с Байденом

Ближний круг экс-вице-президента США Камалы Харрис, в частности, ее зять, бывший второй заместитель министра юстиции США Тони Уэст, подготовил план экстренных... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ближний круг экс-вице-президента США Камалы Харрис, в частности, ее зять, бывший второй заместитель министра юстиции США Тони Уэст, подготовил план экстренных действий на случай, если "что-то трагическое" случилось бы с бывшим лидером Штатов Джо Байденом, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на книгу Харрис "107 дней". По данным телеканала, ближайший круг Харрис подготовил "красную папку" на случай серьезных происшествий с Байденом. Телеканал добавляет со ссылкой на книгу Харрис, что Уэст начал готовить план за год до того, как политик объявил о выходе из президентской гонки в 2024 году. "За год до этого (предвыборной кампании - ред.) он (Уэст - ред.) начал так называемую "красную папку". Так как президенту было за 80, он предположил, что было бы небрежно с моей стороны быть неготовой в случае, если что-то случилось", - цитирует Fox News отрывок книги Харрис. Уэст составил список десятков мировых и политических лидеров, которым нужно было позвонить в первую очередь, уточняет телеканал со ссылкой на книгу Харрис. Постепенно "красная папка" увеличивалась. Экс-вице-президент подчеркивала в книге, что не хотела участвовать в обсуждениях "папки" и предоставила это своему зятю. Уэст позже встречался с членами ее команды. Телеканал напоминает, что когда Байден выбыл из президентской гонки в 2024 году, Уэст стал одним из членов "избранного комитета советников" Харрис. Комитет участвовал в принятии важнейших решений, таких как выбор кандидата на пост вице-президента Харрис и подготовка к дебатам. Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу Харрис. К этому привело провальное выступление на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, впоследствии одержавшим победу на выборах, при этом сам Байден и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания.

