На почте в Петербурге взорвалась посылка

Посылка взорвалась в почтовом отделении в Невском районе Санкт-Петербурга, пострадавших и разрушений нет, сообщили в городском управлении МЧС РФ. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T19:30:00+03:00

2025-09-24T19:30:00+03:00

2025-09-24T19:38:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Посылка взорвалась в почтовом отделении в Невском районе Санкт-Петербурга, пострадавших и разрушений нет, сообщили в городском управлении МЧС РФ.Как отмечается, инцидент произошел в 18.45 мск в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны, дом 243 литера А."В посылке произошел хлопок (причина устанавливается). Эвакуировано 10 человек (сотрудники почты, вышли до прибытия). Пострадавших и повреждений конструкций нет", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС.

санкт-петербург

россия

