19:30 24.09.2025 (обновлено: 19:38 24.09.2025)
На почте в Петербурге взорвалась посылка
Посылка взорвалась в почтовом отделении в Невском районе Санкт-Петербурга, пострадавших и разрушений нет, сообщили в городском управлении МЧС РФ. РИА Новости, 24.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Посылка взорвалась в почтовом отделении в Невском районе Санкт-Петербурга, пострадавших и разрушений нет, сообщили в городском управлении МЧС РФ.Как отмечается, инцидент произошел в 18.45 мск в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны, дом 243 литера А."В посылке произошел хлопок (причина устанавливается). Эвакуировано 10 человек (сотрудники почты, вышли до прибытия). Пострадавших и повреждений конструкций нет", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС.
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Сотрудник медицинской службы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Посылка взорвалась в почтовом отделении в Невском районе Санкт-Петербурга, пострадавших и разрушений нет, сообщили в городском управлении МЧС РФ.
Как отмечается, инцидент произошел в 18.45 мск в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны, дом 243 литера А.
"В посылке произошел хлопок (причина устанавливается). Эвакуировано 10 человек (сотрудники почты, вышли до прибытия). Пострадавших и повреждений конструкций нет", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС.
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
