https://ria.ru/20250924/gumchs-2044131531.html
На почте в Петербурге взорвалась посылка
На почте в Петербурге взорвалась посылка - РИА Новости, 24.09.2025
На почте в Петербурге взорвалась посылка
Посылка взорвалась в почтовом отделении в Невском районе Санкт-Петербурга, пострадавших и разрушений нет, сообщили в городском управлении МЧС РФ. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T19:30:00+03:00
2025-09-24T19:30:00+03:00
2025-09-24T19:38:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2014980680_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_1017d0ecbfa59543ab21e3bdc9fab784.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Посылка взорвалась в почтовом отделении в Невском районе Санкт-Петербурга, пострадавших и разрушений нет, сообщили в городском управлении МЧС РФ.Как отмечается, инцидент произошел в 18.45 мск в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны, дом 243 литера А."В посылке произошел хлопок (причина устанавливается). Эвакуировано 10 человек (сотрудники почты, вышли до прибытия). Пострадавших и повреждений конструкций нет", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС.
https://ria.ru/20250811/sud-2034647320.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2014980680_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_0cef6cbd2f0f32f671600d9783100760.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На почте в Петербурге взорвалась посылка
ГУМЧС: посылка взорвалась на почте в Петербурге, пострадавших и разрушений нет