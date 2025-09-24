Грузия в августе сократила экспорт вина в Россию
Грузия в августе сократила экспорт вина в Россию на пятую часть
Грузинское вино "Киндзмараули" на полках магазина в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Грузия в августе сократила экспорт вина в Россию на пятую часть, до минимума с апреля текущего года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской таможни.
Так, в конце лета российские компании ввезли грузинского вина на 13,7 миллиона долларов против 16,8 миллиона месяцем ранее. Это стало минимальным значением с апреля текущего года, когда экспорт Грузии составил всего 12,9 миллиона долларов.
В целом за август Грузия снизила экспорт вина в другие страны на 15,5% - до 20,1 миллиона долларов. Россия несмотря на снижение спроса остается основным потребителем грузинского вина в мире. На втором месте Польша с импортом в 1,4 миллиона долларов, тройку лидеров замыкает Украина с 986,3 тысячи долларов.
С начала года Россия импортировала вина из Грузии на 103,3 миллиона долларов, что на четверть меньше уровня годом ранее. Доля российского рынка в грузинском экспорте по итогам восьми месяцев составила 62,4% против прошлогодних 69,2%.
