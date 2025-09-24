https://ria.ru/20250924/gosduma-2044005710.html

Госдума одобрила запрет детям до 16 лет выгуливать собак опасных пород

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выгуливать собак потенциально опасных пород детям или пьяным взрослым. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T13:53:00+03:00

2025-09-24T13:53:00+03:00

2025-09-24T14:52:00+03:00

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выгуливать собак потенциально опасных пород детям или пьяным взрослым. Документ 2 апреля внесла на рассмотрение межфракционная группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной. Законопроект предлагает закрепить специальное требование, согласно которому выгул собак потенциально опасных пород не допускается детьми до 16 лет без сопровождения законных представителей и лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Правительство поддержало эту инициативу, отметив, что опасными могут быть собаки не только из соответствующего перечня, но и другие — крупные и обладающие большой физической силой. Кроме того, правительство рекомендовало проработать вопрос об определении на федеральном уровне единых подходов к физическим качествам собак и требований к тем, кто с ними гуляет.

