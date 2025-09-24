https://ria.ru/20250924/germaniya-2043889525.html
Милитаризация Германии может дестабилизировать континент, заявили в МИД
Милитаризация Германии может дестабилизировать континент, заявили в МИД
в мире
берлин (город)
германия
россия
дмитрий любинский
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Курс Берлина на форсированную милитаризацию может "до основания дестабилизировать континент", заявил в первом интервью РИА Новости в новой должности замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. "Курс руководства ФРГ на форсированную милитаризацию Германии, грозящий новыми претензиями на диктат из Берлина, что способно до основания дестабилизировать континент", - сказал он.
