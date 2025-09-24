Рейтинг@Mail.ru
Милитаризация Германии может дестабилизировать континент, заявили в МИД
04:15 24.09.2025
Милитаризация Германии может дестабилизировать континент, заявили в МИД
Курс Берлина на форсированную милитаризацию может "до основания дестабилизировать континент", заявил в первом интервью РИА Новости в новой должности замглавы... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Курс Берлина на форсированную милитаризацию может "до основания дестабилизировать континент", заявил в первом интервью РИА Новости в новой должности замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. "Курс руководства ФРГ на форсированную милитаризацию Германии, грозящий новыми претензиями на диктат из Берлина, что способно до основания дестабилизировать континент", - сказал он.
2025
Здание парламента Германии в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Германия поддержит Украину в разработке средств для ударов по России
22 сентября, 18:39
 
