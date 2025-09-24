https://ria.ru/20250924/gektar-2044019948.html
Программу "Арктический гектар" расширят в Архангельской области
Программу "Арктический гектар" расширят в Архангельской области
АРХАНГЕЛЬСК, 24 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного Собрания Архангельской области на сессии в среду приняли в первом чтении законопроект, расширяющий перечень территорий, доступных для получения гражданами в безвозмездное пользование в рамках программы "Арктический гектар", сообщила пресс-служба Заксобрания региона. Проект реализуется с 2021 года и пользуется устойчивым спросом. По статистике, на конец июля 2025 года, в Арктической зоне Российской Федерации в программе приняли участие 8 992 человека, заключено 7 256 договоров на 6 299 гектаров. Отмечается, что в Архангельской области по этой программе выдан 821 участок площадью 523,2 гектара. Половину полученных участков жители региона использовали под жилищное строительство, треть — под сельское хозяйство. Часть получателей занимались предпринимательством, реализуя проекты, ориентированные на отдых и рекреацию. "Учитывая такой спрос северян, мы расширили перечень территорий Архангельской области, в границах которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование. Общая дополнительная площадь составила более 117 гектаров. Участки расположены в Лешуконском, Мезенском, Онежском, Пинежском и Приморском муниципальных округах нашего региона", – отметила председатель Архангельского областного Собрания Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Прокопьева сообщила, что реализация закона позволит увеличить земельный фонд для программы и предоставит дополнительным гражданам возможность получить землю для реализации своих проектов в арктических районах области.
