Рейтинг@Mail.ru
Программу "Арктический гектар" расширят в Архангельской области - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
14:38 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/gektar-2044019948.html
Программу "Арктический гектар" расширят в Архангельской области
Программу "Арктический гектар" расширят в Архангельской области - РИА Новости, 24.09.2025
Программу "Арктический гектар" расширят в Архангельской области
Депутаты законодательного Собрания Архангельской области на сессии в среду приняли в первом чтении законопроект, расширяющий перечень территорий, доступных для... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:38:00+03:00
2025-09-24T14:38:00+03:00
архангельская область
архангельская область
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044020992_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_781be0d10afffb577e0b572dde51f969.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 24 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного Собрания Архангельской области на сессии в среду приняли в первом чтении законопроект, расширяющий перечень территорий, доступных для получения гражданами в безвозмездное пользование в рамках программы "Арктический гектар", сообщила пресс-служба Заксобрания региона. Проект реализуется с 2021 года и пользуется устойчивым спросом. По статистике, на конец июля 2025 года, в Арктической зоне Российской Федерации в программе приняли участие 8 992 человека, заключено 7 256 договоров на 6 299 гектаров. Отмечается, что в Архангельской области по этой программе выдан 821 участок площадью 523,2 гектара. Половину полученных участков жители региона использовали под жилищное строительство, треть — под сельское хозяйство. Часть получателей занимались предпринимательством, реализуя проекты, ориентированные на отдых и рекреацию. "Учитывая такой спрос северян, мы расширили перечень территорий Архангельской области, в границах которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование. Общая дополнительная площадь составила более 117 гектаров. Участки расположены в Лешуконском, Мезенском, Онежском, Пинежском и Приморском муниципальных округах нашего региона", – отметила председатель Архангельского областного Собрания Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Прокопьева сообщила, что реализация закона позволит увеличить земельный фонд для программы и предоставит дополнительным гражданам возможность получить землю для реализации своих проектов в арктических районах области.
https://ria.ru/20250917/eksport-2042522482.html
архангельская область
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044020992_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_468f10e2eb12548d015150185b07afc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область, арктика
Архангельская область, Архангельская область, Арктика
Программу "Арктический гектар" расширят в Архангельской области

Власти Архангельской области расширят рамки программы "Арктический гектар"

© Фото : Официальный сайт Архангельского областного Собрания депутатовСессия Архангельского областного собрания депутатов
Сессия Архангельского областного собрания депутатов - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : Официальный сайт Архангельского областного Собрания депутатов
Сессия Архангельского областного собрания депутатов
Читать ria.ru в
Дзен
АРХАНГЕЛЬСК, 24 сен - РИА Новости. Депутаты законодательного Собрания Архангельской области на сессии в среду приняли в первом чтении законопроект, расширяющий перечень территорий, доступных для получения гражданами в безвозмездное пользование в рамках программы "Арктический гектар", сообщила пресс-служба Заксобрания региона.
Проект реализуется с 2021 года и пользуется устойчивым спросом.
По статистике, на конец июля 2025 года, в Арктической зоне Российской Федерации в программе приняли участие 8 992 человека, заключено 7 256 договоров на 6 299 гектаров.
Отмечается, что в Архангельской области по этой программе выдан 821 участок площадью 523,2 гектара. Половину полученных участков жители региона использовали под жилищное строительство, треть — под сельское хозяйство. Часть получателей занимались предпринимательством, реализуя проекты, ориентированные на отдых и рекреацию.
"Учитывая такой спрос северян, мы расширили перечень территорий Архангельской области, в границах которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование. Общая дополнительная площадь составила более 117 гектаров. Участки расположены в Лешуконском, Мезенском, Онежском, Пинежском и Приморском муниципальных округах нашего региона", – отметила председатель Архангельского областного Собрания Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
Прокопьева сообщила, что реализация закона позволит увеличить земельный фонд для программы и предоставит дополнительным гражданам возможность получить землю для реализации своих проектов в арктических районах области.
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Архангельская область получит почти 21 млн руб на развитие ЦПЭ
17 сентября, 16:27
 
Архангельская областьАрхангельская областьАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала