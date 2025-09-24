Рейтинг@Mail.ru
Минфин рассказал о докапитализации Фонда развития промышленности - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 24.09.2025 (обновлено: 14:46 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/frp-2044024546.html
Минфин рассказал о докапитализации Фонда развития промышленности
Минфин рассказал о докапитализации Фонда развития промышленности - РИА Новости, 24.09.2025
Минфин рассказал о докапитализации Фонда развития промышленности
Фонд развития промышленности (ФРП) для предоставления льготного заемного финансирования планируется докапитализировать в объеме 75,2 миллиарда рублей в... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T09:20:00+03:00
2025-09-24T14:46:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20649/17/206491775_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_5515215262daec57db20361f5ad821d6.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Фонд развития промышленности (ФРП) для предоставления льготного заемного финансирования планируется докапитализировать в объеме 75,2 миллиарда рублей в 2026-2028 годы, сообщает Минфин России. Минфин внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. Минфин предусмотрел в проекте бюджета на соответствующий период около 1,9 триллиона рублей на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. В том числе, как указано в сообщении, "будет докапитализирован ФРП в целях предоставления льготного заемного финансирования в объеме 75,2 млрд рублей". Это обеспечит реализацию новых проектов в отраслях, связанных с технологическим развитием, поясняет министерство. Кроме того, в проекте бюджета на трехлетку предусматриваются средства на реализацию федерального проекта "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства" в объеме 40,7 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250924/minfin-2043911344.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20649/17/206491775_279:0:2946:2000_1920x0_80_0_0_57660b4a1fab3d12dbc411fc0a6738a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин рассказал о докапитализации Фонда развития промышленности

ФРП докапитализируют в 2026-2028 годах на 75,2 млрд рублей

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Фонд развития промышленности (ФРП) для предоставления льготного заемного финансирования планируется докапитализировать в объеме 75,2 миллиарда рублей в 2026-2028 годы, сообщает Минфин России.
Минфин внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года.
Минфин предусмотрел в проекте бюджета на соответствующий период около 1,9 триллиона рублей на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. В том числе, как указано в сообщении, "будет докапитализирован ФРП в целях предоставления льготного заемного финансирования в объеме 75,2 млрд рублей". Это обеспечит реализацию новых проектов в отраслях, связанных с технологическим развитием, поясняет министерство.
Кроме того, в проекте бюджета на трехлетку предусматриваются средства на реализацию федерального проекта "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства" в объеме 40,7 миллиарда рублей, отмечается в сообщении.
Здание Дома правительства - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026-2028 годы
Вчера, 09:03
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала