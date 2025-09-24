https://ria.ru/20250924/frantsija-2044025170.html

Французский политик прокомментировал пропажу оружия, передаваемого Украине

Появление в пригородах Франции переданного Киеву вооружения не станет неожиданностью на фоне пропажи на Украине сотен тысяч единиц огнестрельного оружия, заявил РИА Новости, 24.09.2025

ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости. Появление в пригородах Франции переданного Киеву вооружения не станет неожиданностью на фоне пропажи на Украине сотен тысяч единиц огнестрельного оружия, заявил в среду лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "На Украину посылают оружие и деньги: оружие "исчезает"... Не надо будет потом жаловаться, если однажды его найдут во французских пригородах", - написал Филиппо в соцсети X. Политик ссылается на материал испанского телеканала Cadena SER, согласно которому, по официальным источникам, с начала конфликта на Украине пропало более 300 тысяч единиц огнестрельного оружия, по другим оценкам, пропажи превышают 593 тысячи.

