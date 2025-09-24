Рейтинг@Mail.ru
В Калмыкии призвали достойно встретить гостей буддийского форума - РИА Новости, 24.09.2025
13:58 24.09.2025
В Калмыкии призвали достойно встретить гостей буддийского форума
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Руководители буддийской, православной и мусульманской общин Калмыкии призвали верующих принять участие в "наведении чистоты и порядка на улицах" города, чтобы достойно встретить гостей Третьего международного буддийского форума, который пройдет в Элисте 25-28 сентября, рассказал в интервью РИА Новости архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан (Овчинников). Третий международный буддийский форум состоится 25-28 сентября в Элисте. Приглашения на форум получили более 400 человек из 35 стран, в числе которых Шри-Ланка, Индия, Монголия, Китай, Бангладеш, Непал, Камбоджа, Мьянма, Южная Корея, Белоруссия, Сербия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Уганда, Бразилия, Бутан, Германия и Испания. "Наш край готовится принять большое количество зарубежных гостей. Все мы, жители Калмыкии, ощущаем свою ответственность, ведь это событие касается не только буддистов и даже не только жителей нашей республики, но и всей Российской Федерации - потому что форум международный, его принимает вся страна. Руководители общин традиционных для Калмыкии религий - буддизма, православия и ислама - призвали всех, независимо от вероисповедания, принять участие в наведении чистоты и порядка на улицах города, чтобы достойно встретить гостей форума – это наша общая забота", - сказал архиепископ Юстиниан. В программе форума – более 50 мероприятий. Среди основных тем – сохранение и развитие института монашества, перспектива и практика традиционной медицины буддийских стран, буддизм и развитие туристического потенциала. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30.
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЦентральный хурул (буддийский храм) "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в городе Элисте
Центральный хурул (буддийский храм) "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в городе Элисте
Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан (Овчинников) - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Архиепископ Элисты: Калмыкия – пример отношения буддистов и православных
Вчера, 11:30
Архиепископ объяснил, могут ли православные встречать буддийские праздники
