https://ria.ru/20250924/forum-2044007611.html

В Калмыкии призвали достойно встретить гостей буддийского форума

В Калмыкии призвали достойно встретить гостей буддийского форума - РИА Новости, 24.09.2025

В Калмыкии призвали достойно встретить гостей буддийского форума

Руководители буддийской, православной и мусульманской общин Калмыкии призвали верующих принять участие в "наведении чистоты и порядка на улицах" города, чтобы... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T13:58:00+03:00

2025-09-24T13:58:00+03:00

2025-09-24T13:58:00+03:00

религия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767892402_0:107:3071:1834_1920x0_80_0_0_e0144f171461b128c5cd64f963521a29.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Руководители буддийской, православной и мусульманской общин Калмыкии призвали верующих принять участие в "наведении чистоты и порядка на улицах" города, чтобы достойно встретить гостей Третьего международного буддийского форума, который пройдет в Элисте 25-28 сентября, рассказал в интервью РИА Новости архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан (Овчинников). Третий международный буддийский форум состоится 25-28 сентября в Элисте. Приглашения на форум получили более 400 человек из 35 стран, в числе которых Шри-Ланка, Индия, Монголия, Китай, Бангладеш, Непал, Камбоджа, Мьянма, Южная Корея, Белоруссия, Сербия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Уганда, Бразилия, Бутан, Германия и Испания. "Наш край готовится принять большое количество зарубежных гостей. Все мы, жители Калмыкии, ощущаем свою ответственность, ведь это событие касается не только буддистов и даже не только жителей нашей республики, но и всей Российской Федерации - потому что форум международный, его принимает вся страна. Руководители общин традиционных для Калмыкии религий - буддизма, православия и ислама - призвали всех, независимо от вероисповедания, принять участие в наведении чистоты и порядка на улицах города, чтобы достойно встретить гостей форума – это наша общая забота", - сказал архиепископ Юстиниан. В программе форума – более 50 мероприятий. Среди основных тем – сохранение и развитие института монашества, перспектива и практика традиционной медицины буддийских стран, буддизм и развитие туристического потенциала. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30.

https://ria.ru/20250924/arkhiepiskop-2043926307.html

https://ria.ru/20250924/prazdniki-2044006911.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия