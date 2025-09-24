https://ria.ru/20250924/forum-2044007611.html
В Калмыкии призвали достойно встретить гостей буддийского форума
В Калмыкии призвали достойно встретить гостей буддийского форума - РИА Новости, 24.09.2025
В Калмыкии призвали достойно встретить гостей буддийского форума
Руководители буддийской, православной и мусульманской общин Калмыкии призвали верующих принять участие в "наведении чистоты и порядка на улицах" города, чтобы... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:58:00+03:00
2025-09-24T13:58:00+03:00
2025-09-24T13:58:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767892402_0:107:3071:1834_1920x0_80_0_0_e0144f171461b128c5cd64f963521a29.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Руководители буддийской, православной и мусульманской общин Калмыкии призвали верующих принять участие в "наведении чистоты и порядка на улицах" города, чтобы достойно встретить гостей Третьего международного буддийского форума, который пройдет в Элисте 25-28 сентября, рассказал в интервью РИА Новости архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан (Овчинников). Третий международный буддийский форум состоится 25-28 сентября в Элисте. Приглашения на форум получили более 400 человек из 35 стран, в числе которых Шри-Ланка, Индия, Монголия, Китай, Бангладеш, Непал, Камбоджа, Мьянма, Южная Корея, Белоруссия, Сербия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Уганда, Бразилия, Бутан, Германия и Испания. "Наш край готовится принять большое количество зарубежных гостей. Все мы, жители Калмыкии, ощущаем свою ответственность, ведь это событие касается не только буддистов и даже не только жителей нашей республики, но и всей Российской Федерации - потому что форум международный, его принимает вся страна. Руководители общин традиционных для Калмыкии религий - буддизма, православия и ислама - призвали всех, независимо от вероисповедания, принять участие в наведении чистоты и порядка на улицах города, чтобы достойно встретить гостей форума – это наша общая забота", - сказал архиепископ Юстиниан. В программе форума – более 50 мероприятий. Среди основных тем – сохранение и развитие института монашества, перспектива и практика традиционной медицины буддийских стран, буддизм и развитие туристического потенциала. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30.
https://ria.ru/20250924/arkhiepiskop-2043926307.html
https://ria.ru/20250924/prazdniki-2044006911.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767892402_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b70267b5042a61f76a2a028090e3675d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Руководители буддийской, православной и мусульманской общин Калмыкии призвали верующих принять участие в "наведении чистоты и порядка на улицах" города, чтобы достойно встретить гостей Третьего международного буддийского форума, который пройдет в Элисте 25-28 сентября, рассказал в интервью РИА Новости архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан (Овчинников).
Третий международный буддийский форум состоится 25-28 сентября в Элисте. Приглашения на форум получили более 400 человек из 35 стран, в числе которых Шри-Ланка, Индия, Монголия, Китай, Бангладеш, Непал, Камбоджа, Мьянма, Южная Корея, Белоруссия, Сербия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Уганда, Бразилия, Бутан, Германия и Испания.
"Наш край готовится принять большое количество зарубежных гостей. Все мы, жители Калмыкии, ощущаем свою ответственность, ведь это событие касается не только буддистов и даже не только жителей нашей республики, но и всей Российской Федерации - потому что форум международный, его принимает вся страна. Руководители общин традиционных для Калмыкии религий - буддизма, православия и ислама - призвали всех, независимо от вероисповедания, принять участие в наведении чистоты и порядка на улицах города, чтобы достойно встретить гостей форума – это наша общая забота", - сказал архиепископ Юстиниан.
В программе форума – более 50 мероприятий. Среди основных тем – сохранение и развитие института монашества, перспектива и практика традиционной медицины буддийских стран, буддизм и развитие туристического потенциала.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30.