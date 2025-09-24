https://ria.ru/20250924/festival-2043878821.html

Джазовый фестиваль "Геленджик — Молодое" завершился импровизацией

ГЕЛЕНДЖИК, 24 сен - РИА Новости. Джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" завершился импровизацией, которую исполнили все коллективы вечера, передает корреспондент РИА Новости. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" прошел во вторник на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик. Участие приняли музыканты из России, Индии, Бразилии, Китая, Кубы. Все артисты вечера, в их числе основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров, Сандра Фракенберг и иностранные исполнители, вышли на сцену с совместной импровизацией. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

