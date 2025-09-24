Рейтинг@Mail.ru
Джазовый фестиваль "Геленджик — Молодое" завершился импровизацией - РИА Новости, 24.09.2025
Культура
 
01:33 24.09.2025 (обновлено: 03:35 24.09.2025)
Джазовый фестиваль "Геленджик — Молодое" завершился импровизацией
ГЕЛЕНДЖИК, 24 сен - РИА Новости. Джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" завершился импровизацией, которую исполнили все коллективы вечера, передает корреспондент РИА Новости. Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" прошел во вторник на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик. Участие приняли музыканты из России, Индии, Бразилии, Китая, Кубы. Все артисты вечера, в их числе основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров, Сандра Фракенберг и иностранные исполнители, вышли на сцену с совместной импровизацией. Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
геленджик, черное море, россия, дмитрий киселев, культура
Культура, Геленджик, Черное море, Россия, Дмитрий Киселев, Культура
ГЕЛЕНДЖИК, 24 сен - РИА Новости. Джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" завершился импровизацией, которую исполнили все коллективы вечера, передает корреспондент РИА Новости.
Международный джазовый фестиваль "Геленджик - Молодое" прошел во вторник на берегу Черного моря в курортном городе Геленджик.
Участие приняли музыканты из России, Индии, Бразилии, Китая, Кубы.
Все артисты вечера, в их числе основатель и худрук коллектива Imperialis Orchestra Тарас Гусаров, Сандра Фракенберг и иностранные исполнители, вышли на сцену с совместной импровизацией.
Фестиваль джаза "Геленджик - Молодое", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке лидера по производству медиаконтента "Красный квадрат", впервые прошел в Геленджике 24-25 сентября 2024 года. Идейным вдохновителем проекта является гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
