Авиасообщение между Ярославлем и Казанью возобновят в начале октября
17:58 24.09.2025
Авиасообщение между Ярославлем и Казанью возобновят в начале октября
Авиасообщение между Ярославлем и Казанью возобновят в начале октября
Авиасообщение между Ярославлем и Казанью будет возобновлено в начале октября, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 24.09.2025
ярославль
казань
ярославская область
михаил евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Авиасообщение между Ярославлем и Казанью будет возобновлено в начале октября, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Ранее авиасообщение было временно приостановлено. "С 4 октября возобновляем прямое авиасообщение между Ярославлем и Казанью. В пути – всего один час 15 минут. Рейсы будет осуществлять авиакомпания "ЮВТ Аэро" на комфортабельных самолетах вместимостью 50 пассажиров. Билеты уже в продаже", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что вылеты будут осуществляться по субботам и понедельникам: из Ярославля – в 12.30 и в 22.35 мск соответственно, из Казани – в 10.30 и в 20.40 мск. "Этот маршрут, впервые запущенный в 2018 году, успел стать важной частью транспортной инфраструктуры региона и пользуется стабильным спросом. Прекрасная возможность для туристов посетить культурные и исторические достопримечательности как Ярославской области, так и столицы Татарстана", - подчеркнул заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона. По данным областного правительства, из ярославского аэропорта также организованы рейсы в Москву, Пермь, Сочи, Санкт-Петербург. Дополнительные возможности для расширения географии воздушных пассажирских перевозок появятся после завершения реконструкции международного терминала аэропорта "Золотое кольцо" в 2027 году.
ярославль
казань
ярославская область
ярославль, казань, ярославская область, михаил евраев
Ярославль, Казань, Ярославская область, Михаил Евраев
Авиасообщение между Ярославлем и Казанью возобновят в начале октября

Евраев: авиасообщение между Ярославлем и Казанью возобновят в начале октября

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Авиасообщение между Ярославлем и Казанью будет возобновлено в начале октября, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Ранее авиасообщение было временно приостановлено.
"С 4 октября возобновляем прямое авиасообщение между Ярославлем и Казанью. В пути – всего один час 15 минут. Рейсы будет осуществлять авиакомпания "ЮВТ Аэро" на комфортабельных самолетах вместимостью 50 пассажиров. Билеты уже в продаже", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор отметил, что вылеты будут осуществляться по субботам и понедельникам: из Ярославля – в 12.30 и в 22.35 мск соответственно, из Казани – в 10.30 и в 20.40 мск.
"Этот маршрут, впервые запущенный в 2018 году, успел стать важной частью транспортной инфраструктуры региона и пользуется стабильным спросом. Прекрасная возможность для туристов посетить культурные и исторические достопримечательности как Ярославской области, так и столицы Татарстана", - подчеркнул заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона.
По данным областного правительства, из ярославского аэропорта также организованы рейсы в Москву, Пермь, Сочи, Санкт-Петербург. Дополнительные возможности для расширения географии воздушных пассажирских перевозок появятся после завершения реконструкции международного терминала аэропорта "Золотое кольцо" в 2027 году.
