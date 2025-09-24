https://ria.ru/20250924/evraev-2044104650.html

Авиасообщение между Ярославлем и Казанью возобновят в начале октября

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Авиасообщение между Ярославлем и Казанью будет возобновлено в начале октября, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Ранее авиасообщение было временно приостановлено. "С 4 октября возобновляем прямое авиасообщение между Ярославлем и Казанью. В пути – всего один час 15 минут. Рейсы будет осуществлять авиакомпания "ЮВТ Аэро" на комфортабельных самолетах вместимостью 50 пассажиров. Билеты уже в продаже", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что вылеты будут осуществляться по субботам и понедельникам: из Ярославля – в 12.30 и в 22.35 мск соответственно, из Казани – в 10.30 и в 20.40 мск. "Этот маршрут, впервые запущенный в 2018 году, успел стать важной частью транспортной инфраструктуры региона и пользуется стабильным спросом. Прекрасная возможность для туристов посетить культурные и исторические достопримечательности как Ярославской области, так и столицы Татарстана", - подчеркнул заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона. По данным областного правительства, из ярославского аэропорта также организованы рейсы в Москву, Пермь, Сочи, Санкт-Петербург. Дополнительные возможности для расширения географии воздушных пассажирских перевозок появятся после завершения реконструкции международного терминала аэропорта "Золотое кольцо" в 2027 году.

