Эрдоган не ответил на вопрос о встрече с Лавровым - РИА Новости, 24.09.2025
01:07 24.09.2025
Эрдоган не ответил на вопрос о встрече с Лавровым
ООН, 24 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не ответил РИА Новости на вопрос о том, будет ли он встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Покидая штаб-квартиру ООН, Эрдоган проигнорировал соответствующий вопрос.
в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
ООН, 24 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не ответил РИА Новости на вопрос о том, будет ли он встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.
Покидая штаб-квартиру ООН, Эрдоган проигнорировал соответствующий вопрос.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Встреча Лаврова и Рубио запланирована на среду
В миреТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганСергей Лавров: биография министра иностранных дел РоссииООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
