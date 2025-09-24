Эрдоган не ответил на вопрос о встрече с Лавровым

https://ria.ru/20250924/erdogan-2043876663.html
ООН, 24 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не ответил РИА Новости на вопрос о том, будет ли он встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Покидая штаб-квартиру ООН, Эрдоган проигнорировал соответствующий вопрос.
