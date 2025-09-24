https://ria.ru/20250924/energetika-2043927950.html

В Кремле рассказали о перенаправлении энергоресурсов на другие рынки

2025-09-24T10:13:00+03:00

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. РФ успешно перенаправляет потоки своих энергоресурсов на другие рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим, что Россия достаточно успешно перенаправляет потоки своих энергоресурсов в другие направления, на другие рынки... Мы передислоцируем в другие направления. Для нас премиальными рынками перестают быть рынки европейцев и становятся рынки на Востоке", - сказал Песков в интервью радио РБК.

2025

