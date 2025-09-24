https://ria.ru/20250924/elektrotravma-2043895893.html
Подросток погиб от удара током в Приамурье
Подросток погиб от удара током в Приамурье - РИА Новости, 24.09.2025
Подросток погиб от удара током в Приамурье
Подросток погиб от удара током на опоре высоковольтной линии в селе Москвитино Амурской области, сообщила глава Свободненского района Эльвира Агафонова в... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T05:53:00+03:00
2025-09-24T05:53:00+03:00
2025-09-24T05:53:00+03:00
происшествия
амурская область
свободненский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен – РИА Новости. Подросток погиб от удара током на опоре высоковольтной линии в селе Москвитино Амурской области, сообщила глава Свободненского района Эльвира Агафонова в Telegram-канале. "Вчера в селе Москвитино произошла страшная трагедия. В результате удара током на опоре высоковольтной линии погиб ребенок 2009 года рождения", - написала Агафонова. Правоохранительные органы занимаются расследованием произошедшего, добавила она. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, девятиклассник забрался в районе остановки на электроопору, где его и ударило током.
https://ria.ru/20250920/zabajkale-2043159742.html
https://ria.ru/20241113/ural-1983464498.html
амурская область
свободненский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, свободненский район
Происшествия, Амурская область, Свободненский район
Подросток погиб от удара током в Приамурье
В Приамурье девятиклассник погиб от удара током на опоре высоковольтной линии