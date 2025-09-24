https://ria.ru/20250924/elektrotravma-2043895893.html

Подросток погиб от удара током в Приамурье

происшествия

амурская область

свободненский район

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен – РИА Новости. Подросток погиб от удара током на опоре высоковольтной линии в селе Москвитино Амурской области, сообщила глава Свободненского района Эльвира Агафонова в Telegram-канале. "Вчера в селе Москвитино произошла страшная трагедия. В результате удара током на опоре высоковольтной линии погиб ребенок 2009 года рождения", - написала Агафонова. Правоохранительные органы занимаются расследованием произошедшего, добавила она. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, девятиклассник забрался в районе остановки на электроопору, где его и ударило током.

Дарья Буймова

