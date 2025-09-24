https://ria.ru/20250924/eksportery-2044141320.html

Экспортеры СЗФО присоединяются к программе продвижения за рубежом

Пленарная дискуссия "Глобальные перспективы для отечественных компаний: национальный бренд "Сделано в России" состоялась в Светлогорске Калининградской области

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пленарная дискуссия "Глобальные перспективы для отечественных компаний: национальный бренд "Сделано в России" состоялась в Светлогорске Калининградской области 24 сентября в рамках церемонии награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" среди компаний Северо-Западного федерального округа, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Мероприятие, собравшее представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества, было посвящено стратегическому значению нацбренда для укрепления позиций и повышения узнаваемости российских товаров на мировых рынках. Участники диалога также обсудили актуальные меры государственной поддержки, предоставляемые федеральными министерствами, и определили приоритетные направления дальнейшего развития отечественного экспорта, а экспортеры поделились собственными стратегиями выхода на внешние рынки. Также были обсуждены региональные меры поддержки экспортно ориентированных компаний", - говорится в сообщении.В условиях нарастающей глобальной конкуренции роль страновых брендов неуклонно возрастает, превращаясь в мощный инструмент для формирования единого позитивного имиджа страны и эффективной поддержки бизнеса. Именно национальный "зонтичный" бренд "Сделано в России" призван стать таким локомотивом, облегчающим выход отечественных компаний за рубеж.Вице-президент Российского экспортного центра Александр Молодцов подчеркнул важность системного подхода к продвижению."Свыше 200 компаний СЗФО уже присоединились к программе продвижения под национальным брендом "Сделано в России", получив соответствующий сертификат. Но "Сделано в России" — это не просто "знак" на товаре. Это комплексный инструмент продвижения, олицетворение доверия, качества и инноваций, который мы продвигаем на международных рынках. Наша задача — сделать его узнаваемым символом надежности и конкурентоспособности, что позволит нашим экспортерам не тратить время на доказательство базового уровня качества, а сразу переходить к диалогу о преимуществах своей продукции", — подчеркнул Молодцов.В свою очередь, заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Артур Галиуллин акцентировал внимание на диверсификации экспорта и поддержке высокотехнологичных производств."Мы видим огромный потенциал в экспорте российской промышленной продукции — от машиностроения до химии и IT-решений. Для нас бренд "Сделано в России" становится знаком высокотехнологичной продукции и надежности. Государство предоставляет широкий спектр инструментов поддержки — от льготного кредитования до компенсации затрат на сертификацию и патентование за рубежом. Мы нацелены на развитие условий, при которых российская продукция сможет успешно конкурировать даже в самых требовательных сегментах мирового рынка", — рассказал Галиуллин.Особое внимание на дискуссии было уделено региональным аспектам экспортной деятельности. О продвижении калининградских компаний на внешние рынки рассказал заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Константин Шишков.Опытом экспорта также поделился Сергей Лютаревич, председатель Совета директоров группы компаний "За Родину". Взглядом бизнеса на меры государственной поддержки также поделился председатель Калининградского регионального отделения "Деловой России" Георгий Дыханов.Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

