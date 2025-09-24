Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали ситуацию в российской экономике - РИА Новости, 24.09.2025
12:58 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/ekonomika-2043991607.html
В Кремле прокомментировали ситуацию в российской экономике
Экономика России, несмотря на санкции, сохраняет свою стабильность и предсказуемость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экономика России, несмотря на санкции, сохраняет свою стабильность и предсказуемость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть очевидное положение дел в российской экономике, которое более чем красноречиво говорит, что, несмотря на все незаконные санкции, несмотря на десятки тысяч этих санкций, которые введены против нашей страны, наша экономика абсолютно сохраняет свою стабильность, предсказуемость", - сказал он журналистам.
экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
© РИА Новости / Илья ПиталевМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экономика России, несмотря на санкции, сохраняет свою стабильность и предсказуемость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть очевидное положение дел в российской экономике, которое более чем красноречиво говорит, что, несмотря на все незаконные санкции, несмотря на десятки тысяч этих санкций, которые введены против нашей страны, наша экономика абсолютно сохраняет свою стабильность, предсказуемость", - сказал он журналистам.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России
