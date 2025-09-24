https://ria.ru/20250924/ekonomika-2043991607.html
В Кремле прокомментировали ситуацию в российской экономике
В Кремле прокомментировали ситуацию в российской экономике
В Кремле прокомментировали ситуацию в российской экономике
Экономика России, несмотря на санкции, сохраняет свою стабильность и предсказуемость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экономика России, несмотря на санкции, сохраняет свою стабильность и предсказуемость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть очевидное положение дел в российской экономике, которое более чем красноречиво говорит, что, несмотря на все незаконные санкции, несмотря на десятки тысяч этих санкций, которые введены против нашей страны, наша экономика абсолютно сохраняет свою стабильность, предсказуемость", - сказал он журналистам.
В Кремле прокомментировали ситуацию в российской экономике
Песков: несмотря на санкции, российская экономика сохраняет стабильность
