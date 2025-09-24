https://ria.ru/20250924/ekonomika-2043991607.html

В Кремле прокомментировали ситуацию в российской экономике

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экономика России, несмотря на санкции, сохраняет свою стабильность и предсказуемость, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть очевидное положение дел в российской экономике, которое более чем красноречиво говорит, что, несмотря на все незаконные санкции, несмотря на десятки тысяч этих санкций, которые введены против нашей страны, наша экономика абсолютно сохраняет свою стабильность, предсказуемость", - сказал он журналистам.

