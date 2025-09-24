https://ria.ru/20250924/ekonomika-2043931182.html
Экономика России перестроилась под нужды спецоперации, заявил Песков
Экономика России перестроилась под нужды спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
Экономика России перестроилась под нужды спецоперации, заявил Песков
Экономика России во многом перестроилась под нужды специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:27:00+03:00
2025-09-24T10:27:00+03:00
2025-09-24T10:55:00+03:00
россия
дмитрий песков
экономика
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экономика России во многом перестроилась под нужды специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Экономика России во многом перестроилась под нужды специальной военной операции", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://ria.ru/20250923/ekonomika-2043709328.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, экономика, спецоперация
Россия, Дмитрий Песков, Экономика, Спецоперация
Экономика России перестроилась под нужды спецоперации, заявил Песков
Песков: экономика России во многом перестроилась под нужды СВО