https://ria.ru/20250924/efimov-2043961299.html
Ефимов рассказал о проектах КРТ в Новомосковском округе
Ефимов рассказал о проектах КРТ в Новомосковском округе - РИА Новости, 24.09.2025
Ефимов рассказал о проектах КРТ в Новомосковском округе
Власти Москвы с начала 2025 года опубликовали восемь проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) в Новомосковском округе, рассказал заммэра столицы РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:06:00+03:00
2025-09-24T14:06:00+03:00
2025-09-24T14:06:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f7cb3c8e6804e1069d2f6e572995e03.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Власти Москвы с начала 2025 года опубликовали восемь проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) в Новомосковском округе, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Новомосковском административном округе столицы проработали восемь проектов комплексного развития территорий, нацеленных на преобразование участков общей площадью около 255 гектаров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, всего планируется построить более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 761 тысяча "квадратов" придется на общественно-деловые и производственные объекты. Таким образом, в округе появится свыше 5,3 тысячи рабочих мест.В сообщении указывается, что согласованные проекты касаются застройки в двух районах. Во Внукове появятся объекты образования, два физкультурно-оздоровительных комплекса, гостиница. Еще в рамках двух проектов возведут 87 тысяч "квадратов" жилья по программе реновации. В Коммунарке разместят объект здравоохранения, три физкультурно-оздоровительных центра, три паркинга и объекты коммунального назначения.В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ, в рамках которых застроят более 4,2 тысячи гектаров земли.
https://ria.ru/20250923/efimov-2043703987.html
https://ria.ru/20250924/efimov-2043807349.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819841_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1be6c4c14931d2d7edce798dde4132f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов рассказал о проектах КРТ в Новомосковском округе
Ефимов: с начала года опубликовано восемь проектов КРТ в Новомосковском округе
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Власти Москвы с начала 2025 года опубликовали восемь проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) в Новомосковском округе, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Новомосковском административном округе столицы проработали восемь проектов комплексного развития территорий, нацеленных на преобразование участков общей площадью около 255 гектаров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, всего планируется построить более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 761 тысяча "квадратов" придется на общественно-деловые и производственные объекты. Таким образом, в округе появится свыше 5,3 тысячи рабочих мест.
В сообщении указывается, что согласованные проекты касаются застройки в двух районах. Во Внукове появятся объекты образования, два физкультурно-оздоровительных комплекса, гостиница. Еще в рамках двух проектов возведут 87 тысяч "квадратов" жилья по программе реновации. В Коммунарке разместят объект здравоохранения, три физкультурно-оздоровительных центра, три паркинга и объекты коммунального назначения.
В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ, в рамках которых застроят более 4,2 тысячи гектаров земли.