Ефимов рассказал о проектах КРТ в Новомосковском округе
14:06 24.09.2025
Ефимов рассказал о проектах КРТ в Новомосковском округе
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Власти Москвы с начала 2025 года опубликовали восемь проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) в Новомосковском округе, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Новомосковском административном округе столицы проработали восемь проектов комплексного развития территорий, нацеленных на преобразование участков общей площадью около 255 гектаров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, всего планируется построить более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 761 тысяча "квадратов" придется на общественно-деловые и производственные объекты. Таким образом, в округе появится свыше 5,3 тысячи рабочих мест.В сообщении указывается, что согласованные проекты касаются застройки в двух районах. Во Внукове появятся объекты образования, два физкультурно-оздоровительных комплекса, гостиница. Еще в рамках двух проектов возведут 87 тысяч "квадратов" жилья по программе реновации. В Коммунарке разместят объект здравоохранения, три физкультурно-оздоровительных центра, три паркинга и объекты коммунального назначения.В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ, в рамках которых застроят более 4,2 тысячи гектаров земли.
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Власти Москвы с начала 2025 года опубликовали восемь проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) в Новомосковском округе, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Новомосковском административном округе столицы проработали восемь проектов комплексного развития территорий, нацеленных на преобразование участков общей площадью около 255 гектаров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, всего планируется построить более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 761 тысяча "квадратов" придется на общественно-деловые и производственные объекты. Таким образом, в округе появится свыше 5,3 тысячи рабочих мест.
В сообщении указывается, что согласованные проекты касаются застройки в двух районах. Во Внукове появятся объекты образования, два физкультурно-оздоровительных комплекса, гостиница. Еще в рамках двух проектов возведут 87 тысяч "квадратов" жилья по программе реновации. В Коммунарке разместят объект здравоохранения, три физкультурно-оздоровительных центра, три паркинга и объекты коммунального назначения.
В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ, в рамках которых застроят более 4,2 тысячи гектаров земли.
