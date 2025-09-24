https://ria.ru/20250924/efimov-2043822269.html

Ефимов: одновременно 18 новых ЖК строят по реновации на севере Москвы

2025-09-24

Ефимов: одновременно 18 новых ЖК строят по реновации на севере Москвы

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Одновременное строительство 18 многоквартирных домов по программе реновации продолжается в Северном административном округе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Новые жилые комплексы возводят в шести районах на севере города, поблизости от будущих многоэтажек расположена необходимая инфраструктура: школы, детские сады, учреждения здравоохранения, аптеки, магазины, станции метрополитена и другие транспортные узлы."В Тимирязевском и Дмитровском районах одновременно возводят по пять новостроек, в Коптеве – четыре, в Бескудниковском – две, а в Головинском – одну. Еще один жилой комплекс строят в Савеловском районе – он станет первым в районе домом по программе реновации. Прилегающую к новостройкам территорию благоустроят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники", — цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что суммарная жилплощадь строящихся по реновации многоквартирных домов превысит 360 тысяч "квадратов", будет сдано свыше 6,3 тысячи квартир, в том числе 89 адаптированных для маломобильных жильцов. Участники программы получат жилье с улучшенной отделкой, сантехникой и светильниками, остекленными лоджиями. Во дворах новостроек будут созданы детские и спортивные площадки, зоны отдыха. В Мосгосстройнадзоре добавили, что многоэтажки возводят из высококачественных материалов с применением современных технологий, учитывающих показатель энергоэффективности, в полном соответствии со стандартами программы реновации.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за восемь лет со старта реновации в городе построили около 6,4 миллиона "квадратов" жилья. Свыше 226 тысяч москвичей более чем из 1,3 тысячи старых домов на данный момент переселяются или уже переехали в новые квартиры.

