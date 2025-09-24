https://ria.ru/20250924/efimov-2043807349.html
Ефимов: на юге Москвы началась сборка пролета путепровода
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. На юге Москвы в составе дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД) построят путепровод протяженностью более 300 метров, в настоящее время специалисты приступили к сборке пролетного строения, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Путепровод протяженностью более 300 метров появится в рамках строительства и реконструкции Каспийской улицы на основном ходу Московского скоростного диаметра на пересечении с улицей Бакинской. Сейчас на строительной площадке идет укрупнительная сборка пролетного строения будущего путепровода. Ранее были смонтированы железобетонные опоры. По окончании подготовительных работ начнется надвижка пролета над путями второго Московского центрального диаметра", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, надвижку пролета над железнодорожными путями проведут в предоставленные РЖД технологические окна. В месте с этим на указанном участке МСД идет строительство нескольких эстакад, а также тоннеля под Бакинской улицей.Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, дополнительный участок МСД призван улучшить транспортную доступность пяти районов города и обеспечить удобный выезд на трассу М-4 "Дон". Новая транспортная связка станет дополнительным маршрутом от Каширского шоссе до Павелецкого направления железной дороги. Основные работы на участке планируют завершить в следующем году.
