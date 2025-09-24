https://ria.ru/20250924/efimov-2043807349.html

Ефимов: на юге Москвы началась сборка пролета путепровода

Ефимов: на юге Москвы началась сборка пролета путепровода - РИА Новости, 24.09.2025

Ефимов: на юге Москвы началась сборка пролета путепровода

На юге Москвы в составе дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД) построят путепровод протяженностью более 300 метров, в настоящее время... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T11:12:00+03:00

2025-09-24T11:12:00+03:00

2025-09-24T11:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63c9605c30c415d09acdca1251c7f459.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. На юге Москвы в составе дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД) построят путепровод протяженностью более 300 метров, в настоящее время специалисты приступили к сборке пролетного строения, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Путепровод протяженностью более 300 метров появится в рамках строительства и реконструкции Каспийской улицы на основном ходу Московского скоростного диаметра на пересечении с улицей Бакинской. Сейчас на строительной площадке идет укрупнительная сборка пролетного строения будущего путепровода. Ранее были смонтированы железобетонные опоры. По окончании подготовительных работ начнется надвижка пролета над путями второго Московского центрального диаметра", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, надвижку пролета над железнодорожными путями проведут в предоставленные РЖД технологические окна. В месте с этим на указанном участке МСД идет строительство нескольких эстакад, а также тоннеля под Бакинской улицей.Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, дополнительный участок МСД призван улучшить транспортную доступность пяти районов города и обеспечить удобный выезд на трассу М-4 "Дон". Новая транспортная связка станет дополнительным маршрутом от Каширского шоссе до Павелецкого направления железной дороги. Основные работы на участке планируют завершить в следующем году.

https://ria.ru/20250923/efimov-2043703987.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)