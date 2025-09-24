Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на юге Москвы началась сборка пролета путепровода - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/efimov-2043807349.html
Ефимов: на юге Москвы началась сборка пролета путепровода
Ефимов: на юге Москвы началась сборка пролета путепровода - РИА Новости, 24.09.2025
Ефимов: на юге Москвы началась сборка пролета путепровода
На юге Москвы в составе дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД) построят путепровод протяженностью более 300 метров, в настоящее время... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:12:00+03:00
2025-09-24T11:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63c9605c30c415d09acdca1251c7f459.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. На юге Москвы в составе дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД) построят путепровод протяженностью более 300 метров, в настоящее время специалисты приступили к сборке пролетного строения, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Путепровод протяженностью более 300 метров появится в рамках строительства и реконструкции Каспийской улицы на основном ходу Московского скоростного диаметра на пересечении с улицей Бакинской. Сейчас на строительной площадке идет укрупнительная сборка пролетного строения будущего путепровода. Ранее были смонтированы железобетонные опоры. По окончании подготовительных работ начнется надвижка пролета над путями второго Московского центрального диаметра", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, надвижку пролета над железнодорожными путями проведут в предоставленные РЖД технологические окна. В месте с этим на указанном участке МСД идет строительство нескольких эстакад, а также тоннеля под Бакинской улицей.Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, дополнительный участок МСД призван улучшить транспортную доступность пяти районов города и обеспечить удобный выезд на трассу М-4 "Дон". Новая транспортная связка станет дополнительным маршрутом от Каширского шоссе до Павелецкого направления железной дороги. Основные работы на участке планируют завершить в следующем году.
https://ria.ru/20250923/efimov-2043703987.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52af72bd33f81e797a5df14b3279b502.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: на юге Москвы началась сборка пролета путепровода

Ефимов: началась сборка пролета путепровода на пересечении МСД и Бакинской улицы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. На юге Москвы в составе дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД) построят путепровод протяженностью более 300 метров, в настоящее время специалисты приступили к сборке пролетного строения, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Путепровод протяженностью более 300 метров появится в рамках строительства и реконструкции Каспийской улицы на основном ходу Московского скоростного диаметра на пересечении с улицей Бакинской. Сейчас на строительной площадке идет укрупнительная сборка пролетного строения будущего путепровода. Ранее были смонтированы железобетонные опоры. По окончании подготовительных работ начнется надвижка пролета над путями второго Московского центрального диаметра", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, надвижку пролета над железнодорожными путями проведут в предоставленные РЖД технологические окна. В месте с этим на указанном участке МСД идет строительство нескольких эстакад, а также тоннеля под Бакинской улицей.
Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, дополнительный участок МСД призван улучшить транспортную доступность пяти районов города и обеспечить удобный выезд на трассу М-4 "Дон". Новая транспортная связка станет дополнительным маршрутом от Каширского шоссе до Павелецкого направления железной дороги. Основные работы на участке планируют завершить в следующем году.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Ефимов: право аренды участков для трех инвестпроектов выставили на аукцион
Вчера, 14:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала