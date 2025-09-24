https://ria.ru/20250924/dsnv-2043943833.html

В Кремле прокомментировали идею о продлении сроков действия ДСНВ

В Кремле прокомментировали идею о продлении сроков действия ДСНВ - РИА Новости, 24.09.2025

В Кремле прокомментировали идею о продлении сроков действия ДСНВ

24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Инициатива о продлении сроков действия количественных ограничений ДСНВ на год после его истечения - жест доброй воли со стороны президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Это именно жест доброй воли со стороны Путина", - сказал Песков в интервью радио РБК.Ранее президент России заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ.

