В Кремле прокомментировали идею о продлении сроков действия ДСНВ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Инициатива о продлении сроков действия количественных ограничений ДСНВ на год после его истечения - жест доброй воли со стороны президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Это именно жест доброй воли со стороны Путина", - сказал Песков в интервью радио РБК.Ранее президент России заявлял, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ.
