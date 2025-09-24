Архангельские власти легализуют гостиничные услуги в частных домах

https://ria.ru/20250924/doma-2044140330.html
АРХАНГЕЛЬСК, 24 сен – РИА Новости. Владельцы частных домов в Архангельской области по решению региональных депутатов смогут легально предоставлять гостиничные услуги на территории области, сообщила пресс-служба заксобрания. "Областное собрание депутатов приняло в двух чтениях законопроект, который легализует использование частных жилых домов для предоставления гостиничных услуг. Этот документ создает правовую основу для участия региона в федеральном эксперименте по развитию гостевых домов, стартующем в Архангельской области 1 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в период с сентября 2025 года по декабрь 2027 года в регионе будет действовать особый правовой режим, призванный упростить процедуры открытия и работы малых средств размещения. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию внутреннего туризма и увеличению количества мест для приема гостей. Как пояснили в заксобрании региона, ключевыми нововведениями законопроекта станут упрощенная процедура классификации гостевых домов по сравнению с гостиницами и базами отдыха, а также установление четких и понятных требований. Согласно им, дом должен располагаться на земле под ИЖС, принадлежать физическому лицу, иметь не более 15 комнат и вмещать одновременно до 45 гостей. Параллельно закон наделяет областные органы власти необходимыми полномочиями по контролю, надзору и проведению проверок в этой сфере. Когда принимался федеральный закон об эксперименте по развитию системы гостевых домов, Архангельская область изначально не была в списке участников. Но для региона эта тема крайне важна. "Заинтересованность местных жителей, особенно в отдаленных населенных пунктах, очень велика. Люди хотят принимать гостей, показывать свой край. Важно, что работа правительства и поддержка областного собрания были учтены, и регион включили в эксперимент. На данный момент уже порядка 90 гостевых домов готовы в нем участвовать", - отметила председатель комитета по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту регионального парламента Ольга Виткова. По словам парламентария, новый закон дает владельцам ключевые преимущества: официальный статус, возможность претендовать на государственную поддержку, а также содействие в продвижении через туроператоров. По мнению парламентариев, появление областного закона создаст необходимые условия для легализации существующих объектов и появления новых, что будет способствовать комплексному развитию туристической инфраструктуры региона.
