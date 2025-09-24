Рейтинг@Mail.ru
Архангельские власти легализуют гостиничные услуги в частных домах - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
20:30 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/doma-2044140330.html
Архангельские власти легализуют гостиничные услуги в частных домах
Архангельские власти легализуют гостиничные услуги в частных домах - РИА Новости, 24.09.2025
Архангельские власти легализуют гостиничные услуги в частных домах
Владельцы частных домов в Архангельской области по решению региональных депутатов смогут легально предоставлять гостиничные услуги на территории области,... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T20:30:00+03:00
2025-09-24T20:30:00+03:00
архангельская область
жилье
архангельская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795722903_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_35c41c643d593fe083f5b3593039cd89.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 24 сен – РИА Новости. Владельцы частных домов в Архангельской области по решению региональных депутатов смогут легально предоставлять гостиничные услуги на территории области, сообщила пресс-служба заксобрания. "Областное собрание депутатов приняло в двух чтениях законопроект, который легализует использование частных жилых домов для предоставления гостиничных услуг. Этот документ создает правовую основу для участия региона в федеральном эксперименте по развитию гостевых домов, стартующем в Архангельской области 1 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в период с сентября 2025 года по декабрь 2027 года в регионе будет действовать особый правовой режим, призванный упростить процедуры открытия и работы малых средств размещения. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию внутреннего туризма и увеличению количества мест для приема гостей. Как пояснили в заксобрании региона, ключевыми нововведениями законопроекта станут упрощенная процедура классификации гостевых домов по сравнению с гостиницами и базами отдыха, а также установление четких и понятных требований. Согласно им, дом должен располагаться на земле под ИЖС, принадлежать физическому лицу, иметь не более 15 комнат и вмещать одновременно до 45 гостей. Параллельно закон наделяет областные органы власти необходимыми полномочиями по контролю, надзору и проведению проверок в этой сфере. Когда принимался федеральный закон об эксперименте по развитию системы гостевых домов, Архангельская область изначально не была в списке участников. Но для региона эта тема крайне важна. "Заинтересованность местных жителей, особенно в отдаленных населенных пунктах, очень велика. Люди хотят принимать гостей, показывать свой край. Важно, что работа правительства и поддержка областного собрания были учтены, и регион включили в эксперимент. На данный момент уже порядка 90 гостевых домов готовы в нем участвовать", - отметила председатель комитета по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту регионального парламента Ольга Виткова. По словам парламентария, новый закон дает владельцам ключевые преимущества: официальный статус, возможность претендовать на государственную поддержку, а также содействие в продвижении через туроператоров. По мнению парламентариев, появление областного закона создаст необходимые условия для легализации существующих объектов и появления новых, что будет способствовать комплексному развитию туристической инфраструктуры региона.
https://ria.ru/20250924/gektar-2044019948.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795722903_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_03bc09fa3df2c757fb58308ce3aaa1d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, архангельская область
Архангельская область, Жилье, Архангельская область
Архангельские власти легализуют гостиничные услуги в частных домах

Власти Архангельской области легализуют гостиничные услуги в частных домах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЧастные дома
Частные дома - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Частные дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АРХАНГЕЛЬСК, 24 сен – РИА Новости. Владельцы частных домов в Архангельской области по решению региональных депутатов смогут легально предоставлять гостиничные услуги на территории области, сообщила пресс-служба заксобрания.
"Областное собрание депутатов приняло в двух чтениях законопроект, который легализует использование частных жилых домов для предоставления гостиничных услуг. Этот документ создает правовую основу для участия региона в федеральном эксперименте по развитию гостевых домов, стартующем в Архангельской области 1 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период с сентября 2025 года по декабрь 2027 года в регионе будет действовать особый правовой режим, призванный упростить процедуры открытия и работы малых средств размещения. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию внутреннего туризма и увеличению количества мест для приема гостей.
Как пояснили в заксобрании региона, ключевыми нововведениями законопроекта станут упрощенная процедура классификации гостевых домов по сравнению с гостиницами и базами отдыха, а также установление четких и понятных требований. Согласно им, дом должен располагаться на земле под ИЖС, принадлежать физическому лицу, иметь не более 15 комнат и вмещать одновременно до 45 гостей. Параллельно закон наделяет областные органы власти необходимыми полномочиями по контролю, надзору и проведению проверок в этой сфере.
Когда принимался федеральный закон об эксперименте по развитию системы гостевых домов, Архангельская область изначально не была в списке участников. Но для региона эта тема крайне важна. "Заинтересованность местных жителей, особенно в отдаленных населенных пунктах, очень велика. Люди хотят принимать гостей, показывать свой край. Важно, что работа правительства и поддержка областного собрания были учтены, и регион включили в эксперимент. На данный момент уже порядка 90 гостевых домов готовы в нем участвовать", - отметила председатель комитета по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту регионального парламента Ольга Виткова.
По словам парламентария, новый закон дает владельцам ключевые преимущества: официальный статус, возможность претендовать на государственную поддержку, а также содействие в продвижении через туроператоров. По мнению парламентариев, появление областного закона создаст необходимые условия для легализации существующих объектов и появления новых, что будет способствовать комплексному развитию туристической инфраструктуры региона.
Сессия Архангельского областного собрания депутатов - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Программу "Арктический гектар" расширят в Архангельской области
Вчера, 14:38
 
Архангельская областьЖильеАрхангельская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала