https://ria.ru/20250924/dokumenty-2044117936.html

ФБР нашло у экс-советника Трампа "секретные документы", пишет Politico

ФБР нашло у экс-советника Трампа "секретные документы", пишет Politico - РИА Новости, 24.09.2025

ФБР нашло у экс-советника Трампа "секретные документы", пишет Politico

Агенты ФБР нашли в офисе бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона "секретные документы", пишет газета... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T18:45:00+03:00

2025-09-24T18:45:00+03:00

2025-09-24T19:50:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

венесуэла

джон болтон

дональд трамп

николас мадуро

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037042598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e90495ceafa55e5379096447234e7a44.jpg

ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Агенты ФБР нашли в офисе бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона "секретные документы", пишет газета Politico. "Агенты ФБР с ордером на обыск, выпущенным в прошлом месяце, обнаружили в офисе бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в пригороде Вашингтона секретные документы", - сообщает издание со ссылкой на судебные документы. Согласно описанию, были обнаружены несколько собраний или папок с пометкой "конфиденциально", на некоторых страницах была пометка "секретно". Ранее в сентябре, согласно судебным документам, опубликованным минюстом США, ФБР изъяло у Болтона документы и девайсы из-за подозрений в несанкционированном хранении секретных данных, а также неправомерной передаче информации о национальной обороне. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что Болтону может грозить суд в том случае, если ФБР установит наличие совершенных им преступлений. Как позднее уточнил советник Трампа Питер Наварро, Болтон в своей книге описал секретные дискуссии о том, как США могут подорвать власть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также раскрыл стратегию переговоров Вашингтона с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и консультаций с Южной Кореей. Содержащие засекреченную информацию электронные письма Джона Болтона в его бытность советником Трампа могли быть перехвачены разведывательными службами "страны-противника", ранее сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. Пока неизвестно, какая именно страна могла перехватывать электронные письма Болтона. При этом издание отмечает, что интерес к его переписке якобы могли проявлять Иран, Китай и Россия. В 2021 году администрация Байдена отказалась от иска, выдвинутого при первом сроке Трампа против Болтона. Первая администрация Трампа пыталась приостановить в судебном порядке выход книги Болтона. Суд отказал на том основании, что она уже разошлась на момент запроса, но упомянул о возможности ответственности для Болтона за разглашение секретных сведений. Книга вышла в июне 2020 года, в ней Болтон резко раскритиковал Трампа. Дело продолжалось, несмотря на выход книги. Администрация Трампа утверждала, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал ее содержание с властями. Болтон заявлял, что никаких секретных сведений в книге нет. По его словам, он согласовал с Белым домом четыре раунда правок, но затем администрация потребовала от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.

https://ria.ru/20250918/fbr-2042772026.html

https://ria.ru/20250923/ssha-2043827593.html

сша

вашингтон (штат)

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), венесуэла, джон болтон, дональд трамп, николас мадуро, фбр, politico