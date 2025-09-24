Рейтинг@Mail.ru
ФБР нашло у экс-советника Трампа "секретные документы", пишет Politico
18:45 24.09.2025 (обновлено: 19:50 24.09.2025)
ФБР нашло у экс-советника Трампа "секретные документы", пишет Politico
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Агенты ФБР нашли в офисе бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона "секретные документы", пишет газета Politico. "Агенты ФБР с ордером на обыск, выпущенным в прошлом месяце, обнаружили в офисе бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в пригороде Вашингтона секретные документы", - сообщает издание со ссылкой на судебные документы. Согласно описанию, были обнаружены несколько собраний или папок с пометкой "конфиденциально", на некоторых страницах была пометка "секретно". Ранее в сентябре, согласно судебным документам, опубликованным минюстом США, ФБР изъяло у Болтона документы и девайсы из-за подозрений в несанкционированном хранении секретных данных, а также неправомерной передаче информации о национальной обороне. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что Болтону может грозить суд в том случае, если ФБР установит наличие совершенных им преступлений. Как позднее уточнил советник Трампа Питер Наварро, Болтон в своей книге описал секретные дискуссии о том, как США могут подорвать власть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также раскрыл стратегию переговоров Вашингтона с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и консультаций с Южной Кореей. Содержащие засекреченную информацию электронные письма Джона Болтона в его бытность советником Трампа могли быть перехвачены разведывательными службами "страны-противника", ранее сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. Пока неизвестно, какая именно страна могла перехватывать электронные письма Болтона. При этом издание отмечает, что интерес к его переписке якобы могли проявлять Иран, Китай и Россия. В 2021 году администрация Байдена отказалась от иска, выдвинутого при первом сроке Трампа против Болтона. Первая администрация Трампа пыталась приостановить в судебном порядке выход книги Болтона. Суд отказал на том основании, что она уже разошлась на момент запроса, но упомянул о возможности ответственности для Болтона за разглашение секретных сведений. Книга вышла в июне 2020 года, в ней Болтон резко раскритиковал Трампа. Дело продолжалось, несмотря на выход книги. Администрация Трампа утверждала, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал ее содержание с властями. Болтон заявлял, что никаких секретных сведений в книге нет. По его словам, он согласовал с Белым домом четыре раунда правок, но затем администрация потребовала от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.
в мире, сша, вашингтон (штат), венесуэла, джон болтон, дональд трамп, николас мадуро, фбр, politico
В мире, США, Вашингтон (штат), Венесуэла, Джон Болтон, Дональд Трамп, Николас Мадуро, ФБР, Politico
© AP Photo / Jose Luis MaganaАгенты ФБР возле дома бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона
Агенты ФБР возле дома бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Агенты ФБР возле дома бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Агенты ФБР нашли в офисе бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона "секретные документы", пишет газета Politico.
"Агенты ФБР с ордером на обыск, выпущенным в прошлом месяце, обнаружили в офисе бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в пригороде Вашингтона секретные документы", - сообщает издание со ссылкой на судебные документы.
Согласно описанию, были обнаружены несколько собраний или папок с пометкой "конфиденциально", на некоторых страницах была пометка "секретно".
Ранее в сентябре, согласно судебным документам, опубликованным минюстом США, ФБР изъяло у Болтона документы и девайсы из-за подозрений в несанкционированном хранении секретных данных, а также неправомерной передаче информации о национальной обороне.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что Болтону может грозить суд в том случае, если ФБР установит наличие совершенных им преступлений. Как позднее уточнил советник Трампа Питер Наварро, Болтон в своей книге описал секретные дискуссии о том, как США могут подорвать власть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также раскрыл стратегию переговоров Вашингтона с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и консультаций с Южной Кореей.
Содержащие засекреченную информацию электронные письма Джона Болтона в его бытность советником Трампа могли быть перехвачены разведывательными службами "страны-противника", ранее сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. Пока неизвестно, какая именно страна могла перехватывать электронные письма Болтона. При этом издание отмечает, что интерес к его переписке якобы могли проявлять Иран, Китай и Россия.
В 2021 году администрация Байдена отказалась от иска, выдвинутого при первом сроке Трампа против Болтона. Первая администрация Трампа пыталась приостановить в судебном порядке выход книги Болтона. Суд отказал на том основании, что она уже разошлась на момент запроса, но упомянул о возможности ответственности для Болтона за разглашение секретных сведений. Книга вышла в июне 2020 года, в ней Болтон резко раскритиковал Трампа. Дело продолжалось, несмотря на выход книги. Администрация Трампа утверждала, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал ее содержание с властями. Болтон заявлял, что никаких секретных сведений в книге нет. По его словам, он согласовал с Белым домом четыре раунда правок, но затем администрация потребовала от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.
В миреСШАВашингтон (штат)ВенесуэлаДжон БолтонДональд ТрампНиколас МадуроФБРPolitico
 
 
