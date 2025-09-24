https://ria.ru/20250924/deti-2043967232.html

Почти 680 тысяч детей прошли профосмотры в учебных заведениях Подмосковья

Почти 680 тысяч детей прошли профосмотры в учебных заведениях Подмосковья

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Почти 680 тысяч детей прошли профилактические осмотры в образовательных учреждениях Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Дети могут пройти профосмотр не только в поликлинике, но и образовательном учреждении. Для проведения профосмотра бригада врачей выезжает в школу или детский сад. Всего с начала этого года профилактические осмотры в образовательных учреждениях Подмосковья прошли почти 680 тысяч детей, что на 97,5 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. При подозрении на патологию ребенка направляют в поликлинику для прохождения более углубленного осмотра. Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете в течение 45 дней.

