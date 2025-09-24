Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал о планируемом дефиците бюджета
15:47 24.09.2025 (обновлено: 16:40 24.09.2025)
Силуанов рассказал о планируемом дефиците бюджета
экономика
россия
антон силуанов
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ на трехлетний период составит в среднем 1,4% ВВП: 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% ВВП в 2027 году и 1,3% ВВП в 2028 году, расходы бюджета планируются в 2026 году на уровне 44,1 триллиона рублей, 46 триллиона - в 2027 году и 49,4 триллиона - в 2028 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в среду на заседании кабмина.Правительство РФ на заседании в среду рассмотрело проект закона о федеральном бюджете на 2026-2028 годы и проект прогноза социально-экономического развития страны на этот период, а также поправки в бюджет 2025 года. Проект нового трехлетнего бюджета одобрен, сообщил кабмин."С учетом обозначенных подходов проведения бюджетной политики расходы федерального бюджета составят 44,1 триллиона рублей в 2026 году, 46 триллионов рублей в 2027 году, 49,4 триллиона в 2028 году", - сказал Силуанов."Дефицит федерального бюджета определен в среднем на трехлетний период порядка 1,4% ВВП. Если говорить по годам, то 1,6% в 2026, 1,2% и 1,3% соответственно в 2027 и 2028 годах", - сообщил он."Поступление доходов ожидается в размере 40,3 триллиона рублей в 2026 году, 42,9 триллиона в 2027 году и 45,9 триллиона в 2028 году", - сказал также Силуанов.Таким образом, как отметил министр, произойдет возвращение на устойчивую траекторию сбалансированности бюджета, что является залогом финансирования всех государственных обязательств и усиления финансового суверенитета страны.
россия
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ на трехлетний период составит в среднем 1,4% ВВП: 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% ВВП в 2027 году и 1,3% ВВП в 2028 году, расходы бюджета планируются в 2026 году на уровне 44,1 триллиона рублей, 46 триллиона - в 2027 году и 49,4 триллиона - в 2028 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в среду на заседании кабмина.
Правительство РФ на заседании в среду рассмотрело проект закона о федеральном бюджете на 2026-2028 годы и проект прогноза социально-экономического развития страны на этот период, а также поправки в бюджет 2025 года. Проект нового трехлетнего бюджета одобрен, сообщил кабмин.
"С учетом обозначенных подходов проведения бюджетной политики расходы федерального бюджета составят 44,1 триллиона рублей в 2026 году, 46 триллионов рублей в 2027 году, 49,4 триллиона в 2028 году", - сказал Силуанов.
"Дефицит федерального бюджета определен в среднем на трехлетний период порядка 1,4% ВВП. Если говорить по годам, то 1,6% в 2026, 1,2% и 1,3% соответственно в 2027 и 2028 годах", - сообщил он.
"Поступление доходов ожидается в размере 40,3 триллиона рублей в 2026 году, 42,9 триллиона в 2027 году и 45,9 триллиона в 2028 году", - сказал также Силуанов.
Таким образом, как отметил министр, произойдет возвращение на устойчивую траекторию сбалансированности бюджета, что является залогом финансирования всех государственных обязательств и усиления финансового суверенитета страны.
