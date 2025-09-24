https://ria.ru/20250924/byudzhet-2043931803.html
Песков оценил проект бюджета на 2026-2028 годы
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сбалансированным проект федерального бюджета на 2026-2028 годы."Внесен абсолютно сбалансированный бюджет", - сказал Песков в интервью радио РБК.
