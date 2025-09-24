Рейтинг@Mail.ru
Минфин назвал сумму, заложенную в бюджет на нацпроекты по техлидерству - РИА Новости, 24.09.2025
09:49 24.09.2025
Минфин назвал сумму, заложенную в бюджет на нацпроекты по техлидерству
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минфин в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы предусмотрел около 1,9 триллиона рублей на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, сообщает министерство. Минфин внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года. "В бюджет на будущую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства заложено финансирование порядка 1,9 трлн рублей (в 2026 г. – 567,8 млрд руб., в 2027 г. – 652,8 млрд руб., в 2028 г. – 658,9 млрд руб.", - говорится в сообщении. Как отмечает Минфин, продолжится приоритетное выделение средств в рамках нацпроектов "Станки". Общий объем финансирования на три года составит 117,8 миллиарда рублей. На проект "Беспилотные авиационные системы" в течение трех лет будет направлено 87,9 миллиарда рублей.
россия
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Здание Министерства финансов России. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минфин в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы предусмотрел около 1,9 триллиона рублей на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, сообщает министерство.
Минфин внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года.
"В бюджет на будущую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства заложено финансирование порядка 1,9 трлн рублей (в 2026 г. – 567,8 млрд руб., в 2027 г. – 652,8 млрд руб., в 2028 г. – 658,9 млрд руб.", - говорится в сообщении.
Как отмечает Минфин, продолжится приоритетное выделение средств в рамках нацпроектов "Станки". Общий объем финансирования на три года составит 117,8 миллиарда рублей. На проект "Беспилотные авиационные системы" в течение трех лет будет направлено 87,9 миллиарда рублей.
