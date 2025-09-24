https://ria.ru/20250924/byudzhet-2043920981.html
Минфин назвал сумму, заложенную в бюджет на нацпроекты по техлидерству
Минфин назвал сумму, заложенную в бюджет на нацпроекты по техлидерству
Минфин назвал сумму, заложенную в бюджет на нацпроекты по техлидерству
Минфин в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы предусмотрел около 1,9 триллиона рублей на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. 24.09.2025
Минфин назвал сумму, заложенную в бюджет на нацпроекты по техлидерству
Минфин: на нацпроекты по технологическому лидерству заложено 1,9 трлн руб
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минфин в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы предусмотрел около 1,9 триллиона рублей на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, сообщает министерство.
Минфин внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года.
"В бюджет на будущую трехлетку на реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства заложено финансирование порядка 1,9 трлн рублей (в 2026 г. – 567,8 млрд руб., в 2027 г. – 652,8 млрд руб., в 2028 г. – 658,9 млрд руб.", - говорится в сообщении.
Как отмечает Минфин, продолжится приоритетное выделение средств в рамках нацпроектов "Станки". Общий объем финансирования на три года составит 117,8 миллиарда рублей. На проект "Беспилотные авиационные системы" в течение трех лет будет направлено 87,9 миллиарда рублей.