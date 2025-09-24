Рейтинг@Mail.ru
В Минфине рассказали о проекте бюджета на 2026-2028 годы
09:19 24.09.2025
В Минфине рассказали о проекте бюджета на 2026-2028 годы
Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения, сообщили в пресс-службе Минфина. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения, сообщили в пресс-службе Минфина. "Бюджет сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения", - говорится в сообщении.
В Минфине рассказали о проекте бюджета на 2026-2028 годы

Минфин: проект бюджета РФ на 2026-2028 гг сохраняет условия для роста зарплат

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения, сообщили в пресс-службе Минфина.
"Бюджет сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения", - говорится в сообщении.
Путин проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Путин обсудил с правительством новый бюджет и ситуацию на рынке труда
12 августа, 17:13
 
