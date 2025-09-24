https://ria.ru/20250924/byudzhet-2043914926.html

В Минфине рассказали о проекте бюджета на 2026-2028 годы

24.09.2025

В Минфине рассказали о проекте бюджета на 2026-2028 годы

Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения, сообщили в пресс-службе Минфина. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2026-2028 годы сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения, сообщили в пресс-службе Минфина. "Бюджет сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения", - говорится в сообщении.

2025

