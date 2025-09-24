https://ria.ru/20250924/briks-2043939470.html

Эксперт оценил ситуацию с контролем над вооружениями

Эксперт оценил ситуацию с контролем над вооружениями - РИА Новости, 24.09.2025

Эксперт оценил ситуацию с контролем над вооружениями

Стратегическая стабильность между Китаем, США и Россией имеет критическое значение, поскольку эти страны чрезвычайно важны для всего мира, однако условия для... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T10:02:00+03:00

2025-09-24T10:02:00+03:00

2025-09-24T10:52:00+03:00

в мире

китай

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597355467_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_daaf23f4da5a06ace156a6878d0dbaff.jpg

ПЕКИН, 24 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Стратегическая стабильность между Китаем, США и Россией имеет критическое значение, поскольку эти страны чрезвычайно важны для всего мира, однако условия для трехстороннего обсуждения контроля над вооружениями еще не созрели, заявил РИА Новости заместитель директора центра исследований стран БРИКС Университета Фудань Цзян Тяньцзяо. "Думаю, что Китаю, США и России сейчас крайне сложно обсуждать вопросы контроля над вооружениями, и министерство иностранных дел КНР неоднократно излагало свои доводы. Я считаю, что условия, возможно, ещё не созрели", - заявил Цзян Тяньцзяо. При этом он подчеркнул, что "стратегическая стабильность между Китаем, США и Россией действительно критически важна, поскольку эти три страны чрезвычайно важны для мира". "Хочу особо отметить, что, по сути, из-за украинского кризиса в последние годы единственным многосторонним диалоговым механизмом между этими странами был механизм пяти государств, обладающих ядерным оружием, также известный как "ядерная пятерка". В последние годы прогресс был затруднен из-за украинского кризиса, поскольку западные страны стремились бойкотировать Россию. Однако в действительности проблема ядерного оружия и стратегическая стабильность настолько важны, что нам следует сохранять объективный подход и поддерживать необходимый диалог", - указал аналитик. Он добавил, что в этом году Китай председательствует в "ядерной пятерке", и в рамках этого председательства в Пекине прошла встреча ведущих и молодых экспертов в области контроля над вооружениями, которые обсудили такие вопросы, как снижение ядерных рисков, стратегическая стабильность и новые технологии. "Мы все согласились с тем, что возобновление постоянного диалога и устранение взаимных опасений, связанных со стратегической стабильностью, имеют решающее значение", - указал эксперт. В свою очередь, бывший замначальника главного управления международного военного сотрудничества минобороны РФ, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский указал, что Китай последовательно отвергает какую-либо возможность заключения трехстороннего договора по контролю над вооружениями с Россией и США. "Китай категорически отрицает, у него позиции железобетонные. Вообще контроль над вооружениями, особенно над ядерными вооружениями, это, как правило, договор равных, поэтому Китай и говорит: либо вы опускаетесь до моего уровня, либо я, когда поднимусь до вашего, тогда и будем разговаривать", - отметил Бужинский в разговоре с РИА Новости. При этом он пояснил, что России и США опуститься на уровень Китая "нереально, потому что это хоронит всю концепцию ядерного сдерживания". "Каждый боезаряд - это цель, если вы опускаетесь, соответственно количество целей сокращается, и потом это превращается в неприемлемый ущерб, потом в приемлемый ущерб и дальше вообще никто никого не боится", - отметил аналитик. При этом, добавил он, "если говорить о том, что Китай выйдет на наш уровень, ну на 1550 (ядерных боезарядов – ред.) он может, это развернутые, но у нас с американцами помимо развернутых, у нас (ядерный арсенал – ред.) почти пять тысяч с небольшим, у американцев около пяти тысяч, чтобы выйти на пять тысяч боезарядов Китаю понадобится еще лет 20".

https://ria.ru/20250429/kitay-2013959902.html

https://ria.ru/20250401/kitaj-2008549903.html

https://ria.ru/20250401/kitay-2008591390.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, сша