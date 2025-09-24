https://ria.ru/20250924/bobrov-2044114646.html

Суд арестовал бенефициара "Корпорации СТС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге арестовал бизнесмена и бенефициара коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексея Боброва по делу о мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Арестовать Алексея Боброва по 15 ноября", – озвучила судья решение.Боброву вменяют хищение, совершенное группой лиц, 508 миллионов рублей, сказал следователь в ходе заседания.Также в среду суд арестовал председателя правления коммунального холдинга "Корпорация СТС" Татьяну Черных, до 15 ноября. Находящимся в статусе подозреваемых по делу исполняющему обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артему Носкову и бывшему гендиректору этой компании Антону Боликову было продлено задержание на 72 часа.О задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК") во вторник в правоохранительных органах сообщали РИА Новости. Бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров был задержан в Москве и доставлен в Екатеринбург. Также была задержана председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, и.о. гендиректора АО "ОТСК" Артем Носков и экс-руководитель этой компании Антон Боликов.В ходе процесса стало известно, что свидетелем по делу выступает экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Борисович Смирнов. Следствие, на основании его показаний, заявляет, что обвиняемые похитили выделенные свердловским регионом субсидии на крупную сумму. Однако, по заявлению Татьяны Черных и ее адвоката, следствие не обосновало, каким именно способом были похищены средства.Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" был зарегистрирован в Ленинском районном суде Екатеринбурга 10 сентября, по иску были наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по картотеке гражданского дела, было выдано 188 исполнительных листов.Согласно материалам иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств составила более 12 миллиардов рублей.Прокуратура заявляет, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа. В связи с этим прокуратура просит обратить активы корпорации в доход РФ.

