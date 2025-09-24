https://ria.ru/20250924/biznes--2044003895.html

Алексей Венедиктов* закрыл свой бизнес в России

Алексей Венедиктов* закрыл свой бизнес в России - РИА Новости, 24.09.2025

Алексей Венедиктов* закрыл свой бизнес в России

Журналист-иноагент и экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T13:44:00+03:00

2025-09-24T13:44:00+03:00

2025-09-24T13:44:00+03:00

алексей венедиктов (журналист)

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735219129_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_c29a523892445ef1558d43709ee77d9a.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Журналист-иноагент и экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", - говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе. Согласно данным сервиса, ИП Венедиктова* было зарегистрировано в июле 2014 года с основным видом деятельности в области консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.* Признан иноагентом в России

https://ria.ru/20250919/inoagent-2043028181.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей венедиктов (журналист), россия, общество