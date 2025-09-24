Рейтинг@Mail.ru
Алексей Венедиктов* закрыл свой бизнес в России - РИА Новости, 24.09.2025
13:44 24.09.2025
Алексей Венедиктов* закрыл свой бизнес в России
Журналист-иноагент и экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Журналист-иноагент и экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", - говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе. Согласно данным сервиса, ИП Венедиктова* было зарегистрировано в июле 2014 года с основным видом деятельности в области консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.* Признан иноагентом в России
Алексей Венедиктов* закрыл свой бизнес в России

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Журналист-иноагент и экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", - говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе.
Согласно данным сервиса, ИП Венедиктова* было зарегистрировано в июле 2014 года с основным видом деятельности в области консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.
* Признан иноагентом в России
