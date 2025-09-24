https://ria.ru/20250924/biznes--2044003895.html
Алексей Венедиктов* закрыл свой бизнес в России
Журналист-иноагент и экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости
алексей венедиктов (журналист)
россия
общество
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Журналист-иноагент и экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", - говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе. Согласно данным сервиса, ИП Венедиктова* было зарегистрировано в июле 2014 года с основным видом деятельности в области консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.* Признан иноагентом в России
россия
