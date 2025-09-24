Рейтинг@Mail.ru
Новый прогулочный маршрут по набережным Москвы-реки появился на юге столицы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:33 24.09.2025
Новый прогулочный маршрут по набережным Москвы-реки появился на юге столицы
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новый прогулочный маршрут по набережным Москвы-реки появился на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В прошлом году привели в порядок более 20 километров набережных реки Яуза, в этом году провели комплексное благоустройство шести набережных Москвы-реки - Нагатинской, Новоданиловской, Даниловской, Павелецкой, Дербеневской и Шлюзовой. В результате появился новый единый комфортный пешеходный маршрут для прогулок вдоль Москвы-реки, его общая протяженность составила 11,4 километра", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что новый маршрут дополнил уже существующую сеть прогулочных зон. С одной стороны он соединяется с Озерковской, Овчинниковской и Кадашевской набережными, образуя единую прогулочную зону, которая ведет в Парк Горького и на Воробьевы горы. С другой стороны - через Нагатинский затон можно прогуляться до музея-заповедника "Коломенское". "В рамках работ воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежную эксплуатацию коммуникаций. Расширили тротуары и обновили их покрытие, отремонтировали асфальт на проезжей части. Модернизировали систему освещения, на пешеходных переходах установили 145 опор контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта оборудовали новые павильоны, поставили навигационные стелы, сделали места отдыха с удобными скамейками", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На набережных обустроили 170 тысяч квадратных метров газонов и цветников. До конца осени планируется высадить около 70 деревьев-крупномеров.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новый прогулочный маршрут по набережным Москвы-реки появился на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В прошлом году привели в порядок более 20 километров набережных реки Яуза, в этом году провели комплексное благоустройство шести набережных Москвы-реки - Нагатинской, Новоданиловской, Даниловской, Павелецкой, Дербеневской и Шлюзовой. В результате появился новый единый комфортный пешеходный маршрут для прогулок вдоль Москвы-реки, его общая протяженность составила 11,4 километра", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что новый маршрут дополнил уже существующую сеть прогулочных зон. С одной стороны он соединяется с Озерковской, Овчинниковской и Кадашевской набережными, образуя единую прогулочную зону, которая ведет в Парк Горького и на Воробьевы горы. С другой стороны - через Нагатинский затон можно прогуляться до музея-заповедника "Коломенское".
"В рамках работ воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежную эксплуатацию коммуникаций. Расширили тротуары и обновили их покрытие, отремонтировали асфальт на проезжей части. Модернизировали систему освещения, на пешеходных переходах установили 145 опор контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта оборудовали новые павильоны, поставили навигационные стелы, сделали места отдыха с удобными скамейками", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На набережных обустроили 170 тысяч квадратных метров газонов и цветников. До конца осени планируется высадить около 70 деревьев-крупномеров.
Заголовок открываемого материала